Amigurumis de “KPop Demon Hunters": 5 ideas para hacer muñecas en crochet de “Las Guerreras KPop”

¿Estás en busca del regalo perfecto para tus hijas o sobrinas que son fans de "Rumi", "Mira" y "Zoey"? Si te gustan las manualidades, una excelente opción podría ser confeccionar amigurumis de "KPop Demon Hunters"; a continuación te mostramos algunos tutoriales de muñecas de crochet con hermosos resultados que podrían ser el obsequio ideal hecho por ti mismo.

Los amigurumis son un tipo de manualidad cuya idea provino originalmente de Japón, y consiste en figuras tejidas con técnicas como el crochet. El resultado son muñecos como de peluche, pero tejidos.

En redes sociales como TikTok y YouTube hay una gran cantidad de tutoriales para comenzar a aprender las técnicas básicas que permiten hacer muñecos de crochet, así como patrones gratuitos que puedes seguir para dar forma a tus personajes favoritos. Así es como llegamos a los amigurumis de "KPop Demon Hunters".

5 ideas para hacer amigurumis de "KPop Demon Hunters": ¡las muñecas de crochet más adorables!

1. Muñeca de "Rumi"

En este video tutorial puedes encontrar, paso a paso, el proceso para crear una muñeca de "Rumi" con la técnica del crochet. Incluso contempla dos diferentes atuendos para vestirla.

2. Muñecas de crochet de "Rumi", "Mira" y "Zoey"

Si quieres tener una muñeca de cada integrante de las "Huntrix", puedes seguir el patrón e instrucciones de esta creadora de contenido; ella desarrolló adorables amigurumis de "KPop Demon Hunters" con todo y sus rasgos distintivos y looks más característicos.

3. En miniatura

Dentro del grado de dificultad que ya implica elaborar amigurumis, esta opción resulta un poquito más sencilla porque al tratarse de versiones miniatura no requieren tanto detalle en el cuerpo y atuendos. Además, siguen siendo perfectamente distinguibles.

4. Amigurumis de los "Saja Boys"

También los "Saja Boys" merecen tener sus propias versiones en crochet, aprovechando el increíble diseño que cada personaje posee en la película de "Las Guerreras KPop".

5. Muñeco de crochet de "Derpy"

Otro de los personajes más adorables de "KPop Demon Hunters" es "Derpy", un misterioso y tierno felino que destaca por sus colores vibrantes. Así es como puedes tenerlo en vesión amigurumi.