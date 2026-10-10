3 máscaras antifaz de Rumi de Kpop Demon Hunters perfectas para imprimir y recortar

Si te gusta Kpop Demon Hunters y quieres llevar tu afición a otro nivel, las máscaras antifaz de Rumi son una opción divertida para convertirte en tu personaje favorito, especialmente ahora que se avecina el Halloween. Y es que, desde su estreno en streaming en junio de 2025, la líder de las Guerreras Kpop se ha ganado el cariño de millones de fans gracias a su estilo único y su gran personalidad. Por ello, tener una máscara inspirada en ella puede ser una buena idea para jugar o disfrazarte esta Noche de Brujas.

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3 máscaras antifaz de Rumi de Kpop Demon Hunters para imprimir y recortar, perfectas para Halloween

Si quieres disfrazarte de la líder de las Guerreras Kpop este Halloween, estas máscaras de papel son la alternativa perfecta para quienes buscan un buen accesorio sin gastar una fortuna. Lo único que necesitas es una buena plantilla, impresora y algunos materiales básicos para crear tu propio disfraz. Lo mejor de esta actividad es que la puedes hacer en compañía de amigos y familiares. ¡Echa un vistazo a estas inspiraciones y pon manos a la obra!

Máscara 1

Esta plantilla es perfecta para cubrir únicamente la zona de los ojos; ideal para quienes buscan algo sencillo, fácil de recortar y cómodo de usar. Descarga la imagen, imprime y recorta siguiendo el contorno… Eso sí, no olvides los ojos. Y listo, tendrás tu propio antifaz inspirado en Rumi.

Antifaz de Rumi de Kpop Demon Hunters | Crédito: Pinterest

Máscara 2

A diferencia de la primera opción, esta plantilla abarca la cara completa; por lo que ofrece un acabado más apegado al personaje. Para esta máscara, te recomendamos hacerte la icónica trenza de Rumi, ya que no la incluye en la máscara.

Máscara de Rumi de Kpop Demon Hunters | Crédito: Pinterest

Máscara 3

Si no tienes impresora o simplemente deseas hacer tu máscara desde cero, aquí te compartimos una inspiración preciosa. Solo necesitas cartulina u hojas de color morado, carne y negro, así como un retazo de papel con brillantina para los accesorios. Checa esta idea.

Cualquiera de estas ideas es perfecta para convertirte en tu personaje favorito de Kpop Demon Hunters sin la necesidad de comprar un disfraz completo. Solo necesitas algunas herramientas básicas para tener tu propio accesorio personalizado. ¡Así que pon manos a la obra!