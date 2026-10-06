4 plantillas de Baby Saja Boys para imprimir y colorear que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

¡La fiebre por Kpop Demon Hunters no cesa! Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta de las Guerreras Kpop se mantiene como una de las favoritas en la industria de la animación. Y no es para menos. El acabado, la historia, los personajes y sus canciones son fascinantes. Entre las figuras más notables de la película, se encuentran los Saja Boys, que, sin duda, han sacado más de un suspiro entre los fans. Si bien estos personajes se caracterizan por ser súper apuestos, en los últimos meses, se han viralizado ilustraciones verdaderamente adorables de su versión Baby. Aquí te compartimos 4 plantillas listas para imprimir y colorear.

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4 plantillas de Baby Saja Boys para colorear que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

Si eres fan de Kpop Demon Hunters y quieres llevar la magia y fantasía de la película a una actividad más tranquila, las plantillas para imprimir y colorear son una opción sencilla y súper divertida. A continuación, te compartimos 4 diseños de los Baby Saja Boys para que los colores y decores con tu propio estilo.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo imprimir las plantillas de los Baby Saja Boys?

Obtener estas plantillas es bastante sencillo. Elige el diseño que más te guste. Al dar click sobre este, se abrirá la publicación original en Pinterest. Descarga la imagen en tu ordenador o celular e imprímela. Las impresiones se pueden realizar en hojas en blanco comunes o papel opalina para una mayor resistencia. Y listo. No necesitas más que tus colores, plumones o crayones favoritos para disfrutar de una buena actividad recreativa.

Beneficios de colorear en niños pequeños

Colorear no sólo es una actividad entretenida, sino que también ayuda a desarrollar la motricidad fina en los niños, ya que sujetar y mover los lápices de colores requiere de cierta coordinación entre las manos y la vista. Además, favorece a la concentración, la paciencia y la creatividad, pues permite que los más pequeños expresen sus preferencias y emociones al elegir sus colores y plasmar su propia visión del mundo en dibujos.