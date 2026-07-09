Dentro de las manualidades creativas, las figuras amigurumi con inteligencia artificial siguen ganando popularidad en redes sociales y, si quieres transformar alguna fotografía, aquí te contamos cómo puedes transformar cualquier imagen de manera creativa.

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No cabe duda de que las imágenes creadas con inteligencia artificial han comenzado a ganar gran popularidad gracias a su facilidad para transformar ideas, pues te permiten ejemplificar de manera gráfica alguna idea. Para transformar una idea, solo basta con subir una imagen, escribir un prompt detallado y elegir un estilo tejido para obtener un resultado ideal para compartir o utilizar como inspiración en futuros proyectos.

¿Cómo transformar una imagen para que parezca una figura amigurumi?

Si lo que buscas es generar una imagen de alta calidad, este es el prompt que puedes usar:

"Convierte a la persona de esta fotografía en una muñeca amigurumi tejida a crochet de cuerpo completo, manteniendo exactamente la misma pose, expresión facial, ángulo de la cámara, vestuario, sombrero, peinado, accesorios y fondo de la imagen original. No cambies ningún elemento de la fotografía; únicamente transforma a la persona en un muñeco amigurumi. El muñeco debe tener ojos grandes bordados, textura de hilo de algodón visible, costuras artesanales, relleno de felpa y acabados tejidos muy realistas. Conserva los mismos colores del atuendo café, el corsé, el pantalón con detalles y el sombrero vaquero. La iluminación, la profundidad de campo y el escenario deben permanecer iguales. Estilo hiperrealista, fotografía profesional en alta resolución, extremadamente detallada, aspecto artesanal premium, calidad 8K."

Cómo convertir una imagen en muñeco amigurumi con inteligencia artificial|Imagen generada con IA

Convertir un recuerdo en fotografía en un muñeco amigurumi con ayuda de la inteligencia artificial no solo es una manera original de preservar un momento, sino de sorprender a un ser querido con un regalo personalizado y único para postear en redes sociales.