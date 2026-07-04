Cómo maquillar ojos hundidos después de los 40 para lucir más descansada
Con unos sencillos trucos de maquillaje puedes iluminar la mirada y conseguir un rostro con apariencia más fresca y descansada.
Con el paso de los años, la zona de los ojos puede perder volumen y luminosidad, causando que la mirada y el rostro en general parezcan cansados; por ello, ahora te contaremos 3 sencillos trucos para maquillar tus ojos que te ayudarán a lucir más descansada y joven y, sobre todo, permitiéndote transformar tu mirada.
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3 trucos prácticos para maquillar tus ojos y que parezcan más grandes, frescos y jovenes
Es importante tomar en cuenta que los especialistas en el cuidado de la piel y el maquillaje recomiendan utilizar sombras en tonos claros o cálidos, pero que te permitan iluminar el lagrimal; además, es importante evitar delineados muy oscuros, sobre todo en el contorno. Estos cambios ayudan a abrir la mirada mientras aportan frescura natural al rostro.
Ilumina y agranda
Una manera sencilla de agrandar los ojos es cambiar del clásico delineador negro por uno en tono beig o tono piel. Este cambio te ayudará a disminuir el enrojecimiento y aportará frescura, mejorando el efecto de ojos destacados.
Aporta punto de luz
Aplica una sombra clara y brillante en el lagrimal; esto te ayudará a abrir la mirada, aportando frescura y rejuveneciendo el rostro. De esta manera lograrás reducir el efecto de cansancio que la edad puede aportar sobre los párpados, mejorando visiblemente la mirada.
Agrega una sombra de transición
Si buscas dar profundidad sin oscurecer, aplica un tono marrón suave justo en el pliegue del párpado. Para este efecto es necesario difuminar hacia afuera y ligeramente hacia arriba; esto priorizará un efecto visual de párpados más amplios y juveniles.
A pesar de que con el paso de los años la mirada puede verse visualmente menos luminosa, con el maquillaje correcto y estos tres tips puedes transformar de manera importante la perspectiva, priorizando la frescura y luminosidad de la mirada.