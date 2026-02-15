La regla 60-30-10 que usan los interioristas para que una decoración se vea cara: seguro aún no la conoces

La regla 60-30-10 es una técnica fundamental en el diseño de interiores que distribuye colores en proporciones específicas para crear espacios visualmente equilibrados y sofisticados. Este método consiste en utilizar tres variantes en porcentajes definidos: 60% para el tono dominante, 30% para el secundario y 10% para el acento.

La popularidad de esta regla radica en su capacidad para evitar el caos visual que surge cuando acumulamos elementos decorativos de manera impulsiva, según explica un artículo informativo de The Interior Design School. En la industria del diseño, esta técnica se ha convertido en un estándar porque proporciona un marco de referencia claro para combinar colores de forma profesional.

La regla 60-30-10, a detalle

La distribución del color en espacios interiores sigue esta estructura precisa que no requiere mediciones exactas:



Color dominante (60%) : Cubre las superficies más grandes como paredes, pisos y techos, estableciendo la base cromática del espacio.

: Cubre las superficies más grandes como paredes, pisos y techos, estableciendo la base cromática del espacio. Color secundario (30%) : Se aplica en elementos de tamaño medio como cortinas, alfombras, tapices o muebles tapizados, complementando al color principal.

: Se aplica en elementos de tamaño medio como cortinas, alfombras, tapices o muebles tapizados, complementando al color principal. Color de acento (10%): Aparece en accesorios decorativos pequeños como cojines, lámparas, jarrones o mantas que inyectan personalidad.

La flexibilidad es clave en esta regla, ya que las proporciones funcionan de manera aproximada sin necesidad de medir cada superficie. El secreto profesional consiste en que los dos colores principales (90% del espacio) deben combinar armoniosamente, mientras el tercer color debe contrastar para aportar dinamismo visual.

No necesitas medir con precisión; la regla 60-30-10 funciona con proporciones aproximadas que mantienen el equilibrio visual general. Crédito: Unsplash / Spacejoy

¿Qué combinaciones de color debo elegir para seguir la regla?

El círculo cromático es la herramienta esencial para aplicar correctamente la regla 60-30-10. Los colores análogos (ubicados uno al lado del otro en el círculo) crean combinaciones armoniosas ideales para los porcentajes 60% y 30%. Por el contrario, los colores complementarios (situados en posiciones opuestas) generan contraste perfecto para el acento del 10%.

Pero en resumen, estas son las combinaciones profesionales recomendadas que siguen la regla 60-30-10 y crean ambientes versátiles:

Blanco (60%), azul vivo (30%) y rojo (10%)

Estilo marinero clásico ideal para estancias luminosas, perfecto con elementos de madera natural que añade calidez sin romper la proporción cromática

Verde pálido (60%), beige (30%) y naranja (10%)

Atmósfera campestre relajada donde las tonalidades tierra crean serenidad, con la opción de sustituir el naranja por Peach Fuzz (Pantone 2024) para un toque más contemporáneo

Gris claro (60%), verde hoja (30%) y blanco (10%)

Combinación delicada donde el verde destaca vibrante gracias a los neutros circundantes, mientras el blanco en textiles y jarrones resalta el conjunto completo

Sea cual sea la selección de colores, para que una decoración se vea cara, debes evitar que en el mismo espacio se integren elementos de colores adicionales, cortinas con estampados multicolores o alfombras grandes que introduzcan un cuarto color. Sin embargo, pequeños detalles como flores frescas, patas de madera en muebles o marcos metálicos pueden añadirse sin comprometer la paleta principal.

