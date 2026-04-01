La rutina de ejercicios corta para marcar el abdomen si no tienes tiempo

Esta rutina de ejercicios sirve para marcar el abdomen de forma exprés, ya que es corta y especial para aquellas personas que no tienen tiempo, pero que no quieren dejar de lado esta parte tan importante del cuerpo. Sigue el paso a paso de cada ejercicio y nota los cambios.

Existen 6 ejercicios clave a la hora de tonificar el abdomen y que te ayudan a bajar la barriga en solo 15 minutos, practicándolos 3 veces por semana. Así lo afirmó el entrenador Pascal Romano a la revista francesa Elle, señalando especialmente que es una rutina recomendada para quienes ya tienen experiencia , porque es muy demandante.

Haz esta rutina de ejercicios corta 3 veces por semana.|CANVA

¿Cuál es la rutina de ejercicios corta para marcar el abdomen?

La rutina de ejercicios corta que debes hacer si quieres bajar la panza y marcar el abdomen es:

(10 repeticiones)

Crunch con piernas elevadas

Crunch con piernas flexionadas

Abdominales en V

Crunch cruzado con piernas elevadas

Crunch cruzado con piernas flexionadas

Tijeras

Sigue esta rutina de ejercicios corta para el abdomen desde casa.|Canva

Haz las repeticiones correspondientes de cada ejercicio y descansa 30 segundos entre cada uno. Women’s Health subraya que, para que los ejercicios de abdomen funcionen, debes contraer el abdomen, manteniendo el ombligo hacia adentro para que los resultados sean más notorios.

Si con el tiempo notas que los ejercicios te parecen muy fáciles, puedes aumentar el número de repeticiones cada semana; es decir, subir a 12, luego a 15 y finalmente a 20.

¿Cómo marcar el abdomen y bajar la pancita sin ir al gym?

Una forma de marcar el abdomen es reducir las calorías que consumes a diario, evitar el azúcar, el pan y el arroz blanco, así como disminuir el consumo de cereales como la avena. También se recomienda aumentar la ingesta de fibra y dormir bien, según información de MedlinePlus.

Estos hábitos puedes complementarlos con decisiones en tu vida diaria, por ejemplo, subir y bajar escaleras en lugar de usar el elevador, caminar al menos 30 minutos al día y pasear en bicicleta, correr o trotar el fin de semana para que no se entrometa con tus tiempos.