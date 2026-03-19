3 limpias para atraer clientes a tu negocio son súper efectivas y fáciles de hacer
No cabe duda que, las energías son hasta cierto punto ciertas para aquellas personas que creen en ellas, y para que tengas muchos clientes en tu negocio, haz estas dos limpias
Los expertos en el esoterismo han recomendado hacer todo tipo de limpiezas, especialmente energéticas, puesto que, si se mantiene el desorden, lo sucio, y todo sin mover, esto quiere decir que, el sitio tiene la energía estancada; esto también podría pasar en tu negocio, es por ello que aquí te daremos 3 limpias súper efectivas y fáciles de hacer para que te lleguen los clientes.
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¿Cuáles son las 3 limpias para atraer clientes a tu negocio?
Recuerda que, si quieres realizar una limpieza energética no requiere de elementos o artículos costosos, de hecho, es un proceso práctico y sencillo; esto es con el objetivo de liberar lo que ya no suma, además da claridad y sobre todo buena energía para que los clientes no falten en tu establecimiento.
Lo primero que debes hacer es limpiar tu espacio, ventila el lugar, abre puertas ventanas y todo mientras limpias el polvo y trapeas; puedes ocupar aromas o sahumerios, establece una intención clara, piensa en positivo y algunos expertos aseguran que, mojar el suelo con vinagre abre los caminos.
Ordena y limpia tu negocio
Si tienes objetos rotos, papeles acumulados o suciedad; tíralos, el espacio de tu negocio debe estar ordenado, esto no sólo facilita la circulación física, también la energética. Elimina cosas que ya no ocupes, estos te dan energía negativa; organiza las áreas de trabajo según su función para que te distraigas; es súper importante ocupar cajas o archivadores para que todo se vea acomodado visualmente y mentalmente; limpia los equipos y los dispositivos digitales para evitar cargas energéticas.
Ocupa aromas o sahumerios
Uno de los aromas más populares es el palo santo, la salvia, el romero o el incienso; estos son aliados naturales para purificar el ambiente; cuando el humo recorre el espacio, hace la función de una limpia, de hecho, tienes que hacer este humo en las esquinas y rincones, donde la energía tiende a acumularse más.
Puedes elegir aromas que te den la sensación de calma y renovación, recorre todo el espacio con el humo, esquinas, puertas, detrás de los muebles y las zonas que son menos accesibles; ventila y listo. Algunos esotéricos recomiendan la canela, esto es para atraer la abundancia, además se ocupa en negocios donde se cobra dinero.
La albahaca se relaciona directamente con la prosperidad y ayuda a desbloquear el tema financiero o si se está estancado; el pachulí es un estimulante de la energía, la estabilidad económica y la riqueza; también puedes ocupar la menta o el limón; esto refresca la mente y favorecen a la creatividad para nuevas estrategias e ideas.