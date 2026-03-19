3 limpias para atraer clientes a tu negocio son súper efectivas y fáciles de hacer

Los expertos en el esoterismo han recomendado hacer todo tipo de limpiezas, especialmente energéticas, puesto que, si se mantiene el desorden, lo sucio, y todo sin mover, esto quiere decir que, el sitio tiene la energía estancada; esto también podría pasar en tu negocio, es por ello que aquí te daremos 3 limpias súper efectivas y fáciles de hacer para que te lleguen los clientes.

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¿Cuáles son las 3 limpias para atraer clientes a tu negocio?

Recuerda que, si quieres realizar una limpieza energética no requiere de elementos o artículos costosos, de hecho, es un proceso práctico y sencillo; esto es con el objetivo de liberar lo que ya no suma, además da claridad y sobre todo buena energía para que los clientes no falten en tu establecimiento.

Lo primero que debes hacer es limpiar tu espacio, ventila el lugar, abre puertas ventanas y todo mientras limpias el polvo y trapeas; puedes ocupar aromas o sahumerios, establece una intención clara, piensa en positivo y algunos expertos aseguran que, mojar el suelo con vinagre abre los caminos.

Ordena y limpia tu negocio

Si tienes objetos rotos, papeles acumulados o suciedad; tíralos, el espacio de tu negocio debe estar ordenado, esto no sólo facilita la circulación física, también la energética. Elimina cosas que ya no ocupes, estos te dan energía negativa; organiza las áreas de trabajo según su función para que te distraigas; es súper importante ocupar cajas o archivadores para que todo se vea acomodado visualmente y mentalmente; limpia los equipos y los dispositivos digitales para evitar cargas energéticas.

Ocupa aromas o sahumerios

Uno de los aromas más populares es el palo santo, la salvia, el romero o el incienso; estos son aliados naturales para purificar el ambiente; cuando el humo recorre el espacio, hace la función de una limpia, de hecho, tienes que hacer este humo en las esquinas y rincones, donde la energía tiende a acumularse más.

Puedes elegir aromas que te den la sensación de calma y renovación, recorre todo el espacio con el humo, esquinas, puertas, detrás de los muebles y las zonas que son menos accesibles; ventila y listo. Algunos esotéricos recomiendan la canela, esto es para atraer la abundancia, además se ocupa en negocios donde se cobra dinero.

La albahaca se relaciona directamente con la prosperidad y ayuda a desbloquear el tema financiero o si se está estancado; el pachulí es un estimulante de la energía, la estabilidad económica y la riqueza; también puedes ocupar la menta o el limón; esto refresca la mente y favorecen a la creatividad para nuevas estrategias e ideas.

