5 ideas para decorar la fiesta de cumpleaños de tus hijos al puro estilo de Masha y el Oso

Masha y el Oso es una serie que se centra en que los más pequeños conozcan los valores como la amistad, la sinceridad y sobre todo, el respeto; en la historia se puede ver el vínculo que tienen un Oso adulto y la niña; quien deberá conocer el valor de la paciencia gracias a las travesuras que le hace esta niña; como dicha caricatura es de las favoritas de los niños y niñas, aquí te diremos cómo decorar la fiesta de cumpleaños de tus hijos al puro estilo de estos dos personajes y de su entorno.

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4 ideas para decorar la fiesta de cumpleaños de tus hijos al estilo de Masha y el Oso

Efecto de Girasoles en un bosque

Puedes colgar en el techo tiras de papel crepé de tres colores diferentes: café, verde limón y verde pino, de esta forma dará el aspecto de guirnaldas de hiedra artificial. Para darle un estilo de Masha puede intercalar globos de helio que sean transparente y que adentro lleven pétalos de girasol, esto los puedes hacer con papel crepe amarillo o de fomi.

El Televisor del Oso y el Bosque

Aquí puedes crear un punto de fotografía que parezca que haya sido sacado de un fotograma de la serie. Para hacerlo deberás construir un marco grande de cartón que simula la televisión antigua de madera en donde vive el Oso, en este sentido, los niños creerán que están en la serie.

En el suelo deberás colocar pasto sintético, este puede ser comprado o bien creado con mucho papel crepe, para simular un tronco puedes pintar un hule espuma o bien, colocar algunos huacales y pintarlos de color café.

Candy Bar

Para hacer un Candy Bar puedes ocupar una mesa plana, el cual simulará el sitio en donde vive el Oso. Para poder construirlo puedes utilizar una tetera tradicional de metal o bien de cartón, ocupa rodajas de tronco real de distintos grosores para que sean las bases y que sostengan los postres y los pasteles. Coloca sillas y sirve los platillos a los invitados.

Cosecha de Mermeladas

Masha se la pasa haciendo travesuras con las frutas del Oso, para recrear estos momentos puedes hacer una estación de snacks; para ello puedes utilizar una carretilla de madera o huacales, estos los puedes comprar en el mercado, cuando los tengas deberás pintarlos de colores pasteles.

Dependiendo de los postres, estos los puedes colocar en frascos de vidrio pequeños con las tapas que estén cubiertas de tela y amarrados con hilo de cáñamo; puedes colocarles letreros que digan: “Pociones del Oso” o “Mermeladas de moras de Masha”. Para terminar, coloca canastas con manzanas rojas reales y girasoles grandes.

