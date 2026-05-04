Cómo hacer stickers y skins caseros de Masha y el Oso sin gastar mucho

Puedes hacer stickers y skins caseros para el celular o decorar cualquier dispositivo, como la tablet, laptop o Nintendo Switch. Es una idea creativa, divertida y perfecta para regalar a niños en cumpleaños o cualquier celebración. Además, puedes inspirarte en la tierna caricatura Masha y el Oso para darle un toque único, colorido y llamativo.

Puedes realizar este proyecto de manualidades con tus propios diseños si sabes dibujar o, si lo prefieres, buscar plantillas en redes sociales que te faciliten el proceso. La clave está en convertir esta actividad en un momento creativo donde los niños diseñen sus propios personajes, desde los protagonistas hasta detalles como vestuarios y accesorios.

La forma más sencilla de hacerlo es trabajar sobre papel calcomanía con marcadores permanentes, como en ideas estilo KPop Demon Hunters. El secreto está en usar materiales simples, pero bien aprovechados. Una vez listos los diseños, recórtalos y ayúdales a pegarlos donde quieran: cuadernos, mochilas, celulares o computadoras. ¡Donde sea!

Sigue este paso a paso para hacer tus propios stickers y skins de Masha y el Oso: