Exhiben que Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, es grosero con las mujeres: VIDEO

Aunque en el discurso, el novio de Alicia Villarreal es “un empoderador” de mujeres, comunicadores de espectáculos filtraron unos audios donde Cibad Hernández insulta a una mujer que se argumenta es fanática de él. Ante eso, las personas ya empezaron a cuestionar la figura de tan polémico personaje. Esto se sabe de lo publicado en horas recientes.

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¿Qué dicen los audios donde Cibad Hernández insulta a una fan?

En su programa efectuado en redes sociales, estos comunicadores fueron contundentes hacia Cibad Hernández, incluso lo llamaron nefasto. Y es que los audios que compartieron (en caso de ser fidedignos) son realmente certeros, donde serían respuestas del creador de contenido hacia una mujer que se presume como su seguidora.

“Cómo van a festejarse, chupaditas de viejas. Allí alguien respondió: “Eres muy payaso y m*mila”. Ante lo que el conferencista contestó: “¡pues a chin..r a su madre! ¡Vámonos ahora que estamos en dos por uno por el Día de las Madres!. Si cree que soy m..ón, ¡vámonos!, no tiene por qué estar aquí”.

Mientras que en otro audio vuelve a mostrarse irrespetuoso a una persona que le preguntaba por sus conferencias en un lugar llamado Tulsa: “Yo estoy en Tulsa, mija chula. Y no, no doy pláticas, no te doy pláticas, mija. Pláticas motivacionales, no. La verdad, la gente de Tulsa me ca.a, me surra, me laxa y me excrementa”.

¿Cibad Hernández ya reaccionó ante los audios filtrados?

Al momento no se tiene alguna respuesta de parte del abogado y conferencista, quien tiene un peso importante de su contenido en discursos “empoderadores” de la mujer. Kadri Paparazzi (programa donde se dieron a conocer los audios) fue contundente y llamó grosero, ridículo y sin carisma al actual novio de Alicia Villarreal.

La pareja que inició relaciones en julio de 2025, ha pasado por varios ataques y rumores. Sin embargo, hasta el momento se mostraron bien cimentados y presumiendo de su amor a pesar de las críticas que surgieron al conocer que Villarreal (54) le lleva entre 11 y 12 años.