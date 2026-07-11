La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la tercera justa veraniega que el país alberga en la historia, por lo que el Banco de México (Banxico) lanzó a la venta monedas de 20 pesos conmemorativas, las cuales se pueden adquirir en el órgano autónomo. Sin embargo, debido a la gran demanda, en algunas plataformas de internet se venden hasta en 1,000 pesos.

Las monedas de 20 pesos tienen impregnadas las ciudades que fueron sedes de la justa veraniega: CDMX, Guadalajara y Monterrey. En Banxico se pueden conseguir más baratas, pues su precio es de 20 pesos, como esta pieza de colección que ahora vale 60 mil pesos.

Las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 que ya se venden hasta en 1,000 pesos: dónde y cómo comprarlas más baratas

En las plataformas de internet, las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 se tasan desde los poco más de 400 pesos hasta los 1,000 pesos el set con 4 monedas, las cuales vienen en una caja transparente.

Características de las monedas de 20 pesos del Mundial 2026

Las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 son cuatro, cuyas características son que todas son dodecagonales; es decir, tienen 12 lados, con un peso de 12.67 gramos cada una. Asimismo, el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en el anverso.