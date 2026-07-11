Las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 que ya se venden hasta en 1,000 pesos: dónde y cómo comprarlas más baratas
México albergó su tercera Copa Mundial de la FIFA™, por lo que Banxico se encargó de hacer monedas conmemorativas que se venden en internet a un alto precio
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la tercera justa veraniega que el país alberga en la historia, por lo que el Banco de México (Banxico) lanzó a la venta monedas de 20 pesos conmemorativas, las cuales se pueden adquirir en el órgano autónomo. Sin embargo, debido a la gran demanda, en algunas plataformas de internet se venden hasta en 1,000 pesos.
Las monedas de 20 pesos tienen impregnadas las ciudades que fueron sedes de la justa veraniega: CDMX, Guadalajara y Monterrey. En Banxico se pueden conseguir más baratas, pues su precio es de 20 pesos, como esta pieza de colección que ahora vale 60 mil pesos.
En las plataformas de internet, las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 se tasan desde los poco más de 400 pesos hasta los 1,000 pesos el set con 4 monedas, las cuales vienen en una caja transparente.
Características de las monedas de 20 pesos del Mundial 2026
Las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 son cuatro, cuyas características son que todas son dodecagonales; es decir, tienen 12 lados, con un peso de 12.67 gramos cada una. Asimismo, el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en el anverso.
- Sede Ciudad de México: Un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México y la leyenda “Ángel de la Independencia”.
- Sede Guadalajara: Un jugador de futbol con un balón y la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Guadalajara y la leyenda “Glorieta de la Minerva”.
- Sede Monterrey: Fuente El Crisol, una de las más emblemáticas del paseo Santa Lucía, y el Cerro de la Silla con un balón de futbol en una red. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y la leyenda “Paseo Santa Lucía”.
- México: Al centro, ligeramente desfasado hacia la izquierda, un balón de futbol y un jaguar; arriba, el contorno de la República Mexicana como imagen latente y, a la derecha, el logotipo de la FIFA 2026 y el microtexto México Triple Sede Mundialista. Mariposas monarca distribuidas por el núcleo y arillo de la moneda. En el contorno superior la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026™”.