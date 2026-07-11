Se revelan a los 4 Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas durante Noruega vs Inglaterra

La fiebre de la supervivencia ha comenzado a encender las pantallas de televisión abierta, pues están a punto de darse a conocer quiénes serán los 4 primeros Sobrevivientes de esta nueva temporada.

La información será revelada durante la transmisión del partido entre las selecciones de Noruega e Inglaterra a través de la señal de Azteca 7, por lo que los aficionados al deporte se llevarán una enorme sorpresa al revelarse los nombres de los primeros cuatro confirmados para la esperada nueva temporada de Survivor México: La Reliquia en Llamas .

Survivor México: La Reliquia en Llamas, rostros nuevos para una competencia extrema

De la mano del emblemático conductor Carlos Guerrero "Warrior", se ha confirmado que esta edición marcará un borrón y cuenta nueva para la franquicia. "Warrior" adelantó que La Reliquia en Llamas contará con un elenco integrado por 16 nuevos sobrevivientes, con la particularidad de que ninguno de ellos ha competido previamente en las playas del reality. Esta estrategia busca renovar por completo la dinámica de la competencia, obligando a los participantes a escribir su propia historia desde el primer día, sin alianzas previas ni pasados compartidos.

¿Cuándo y dónde ver el gran estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas?

Para aquellos que deseen conocer la identidad completa de los competidores y descubrir los misterios que envolverán a esta entrega, la cita ya está pactada. La nueva temporada llegará oficialmente a la pantalla el próximo lunes 20 de julio de 2026 a través de la señal principal de Azteca Uno. Con escenarios completamente renovados y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los debutantes, la batalla por la supervivencia está lista para comenzar.

