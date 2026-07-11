¡No lo creerás!: Haaland es la nueva tendencia en manicura

En este Mundial 2026, una de las figuras que se ha destacado es Erling Haaland. El jugador de la Selección de Noruega ha tenido un importante rendimiento en la Copa del Mundo por lo que ha trascendido las barreras geográficas.

Cuatro desconocidos participan en un juego con el mismísimo Diablo. “El Acertijo del Diablo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Decimos que ha trascendido porque incluso su rostro ha llegado a apoderarse de la manicura. Por el momento el noruego lleva siete goles marcado por lo que se encuentra entre los mejores.

¿Cómo es la manicura de Haaland?

Cabe destacar que Haaland ha destacado por su personalidad despreocupada y alegre. Así también ha adquirido relevancia su peinado que ha originado memes y quienes también lo imitan.

Como mencionamos anteriormente la manicura también se ha unido al fenómeno Haaland. Las fanáticas del noruego se unieron a la tendencia para dar origen a un diseño de uñas único inspirados en el rostro de Erling quien se enfrentará a la Selección de Inglaterra.

Fue la usuaria de TikTok @krystaloh quien dio a conocer el paso a paso para poder realizar esta manicura increíble. Allí podrás ver el tutorial para dibujar la cara de Haaland en tus uñas. Otro diseño tiene el número de su playera 9, el escudo del equipo, la copa del mundo y una cancha con balones. Para lograrlo necesitas de paciencia, pero sin dudas queda marcado el cariño hacia el jugador.

Datos de Haaland

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio del 2000 en Inglaterra. El padre del joven de 25 años, es el exfutbolista Alf-Inge Håland.

Si bien nació en Inglaterra, decidió representar a Noruega de donde es oriunda su madre la exdeportista que destacó en el atletismo como heptatleta.

