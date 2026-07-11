¡Apoya a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7! Hora límite HOY 11 de julio y cómo votar PASO a PASO
Las votaciones de MasterChef 24/7 están abiertas y puedes ayudar a que tu participante preferido que esté en riesgo por delantal negro siga en la competencia.
Rumbo a la octava gala de eliminación en MasterChef 24/7, todos los cocineros que tienen delantal negro están preparándose para poder defenderse en las pruebas del domingo 12 de julio. Y una ventaja que también está en juego es la salvación por votos del público, una dinámica en la que el apoyo del público es indispensable y se puede hacer muy fácil desde casa.
Para ayudar a que tu participante consentido de MasterChef 24/7 se mantenga en la competencia, solo hay que entrar al sitio web o app de Azteca UNO. Ahí se desplegará una página con el nombre de los cocineros y podrás repartir 10 PUNTOS GRATIS. La HORA LÍMITE HOY 11 de julio es hasta las 23:59 horas y los resultados serán anunciados por Claudia Lizaldi en la última ronda de retos, justo antes de que los chefs den su veredicto final.
¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7? TODOS los cocineros en riesgo para la eliminación del 12 de julio
Luego de las pruebas del viernes de salvación, solamente Lancer y Michelle lograron subir al balcón, pues presentaron platillos que convencieron a los chefs y se ganaron la tranquilidad de tener una semana más asegurada en MasterChef 24/7. Por otra parte, la que ni siquiera pudo intentarlo fue Carmen, quien automáticamente quedó en la "cuerda floja" porque olvidó ingredientes en el reto de los huevos pochados y los jueces no le dieron oportunidad de regresar por ellos.
- Ixdit
- Camila
- Flor
- Antrax
- Emmanuel
- Jazmín
- Nora
- Claudia
- Carmen
Ellos han sido los eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 8
- Javier Lara "Chuleta Metalera"
- Nash Jácome
- Arturo Santillán
- Lula Cruz
- Ricardo Cendejas
- Pablo Villagrán
- Ismael "Perro del mal"
- Diego "Smi-Lee"
La que también se despidió de la cocina más famosa de México fue María, quien tomó la decisión de abandonar MasterChef 24/7 por problemas de salud. Su última aparición fue el domingo 21 de junio, cuando se presentó a despedirse de sus compañeros y agradecer a chefs y jueces por todos los aprendizajes.