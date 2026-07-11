La razón por la que las mujeres aman a Haaland, según la psicología

Desde que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dio inicio, hay un jugador que ha logrado destacar sobre el resto: Erling Haaland. Si bien el noruego es una máquina de hacer goles, su popularidad va más allá de esta habilidad innata dentro de la cancha, pues el Androide se ha convertido en el futbolista favorito de las girls, lo que ha desatado todo un fenómeno en redes sociales. Pero, ¿sabes a qué se debe la fiebre de las mujeres por Haaland? La psicología lo explica…

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¿Por qué Erling Haaland atrae tanto a las girls? La razón por la que las mujeres lo aman, según la psicología

Según explica el psicólogo clínico Camilo Aguilera, profesor de la Universidad Autónoma de Chile; el gusto de las mujeres por Haaland se debe a diversos factores. El principal es su autenticidad y espontaneidad, pues el noruego se muestra tal cual es en redes sociales y medios de comunicación. No tiene miedo de hacer el ridículo y tampoco muestra una imagen “prefabricada”, lo que resulta muy atractivo para el género femenino.

“Se muestra tal como es, sin aparentar ni buscar un beneficio para su imagen pública. Y, paradójicamente, la autenticidad suele ser justo lo más valorado en una imagen pública”, explica el experto.

Otro factor clave en su atractivo es la cercanía emocional con su entorno, pues Erling se muestra como un hombre de familia, que disfruta del tiempo de calidad con su pareja. “Esa cercanía emocional, esa conexión, es otro elemento que se valora al momento de encontrar atractivo a alguien: todos queremos estar con alguien que disfrute de nuestra compañía”, agrega el psicólogo.

Aunado a ello, también está el factor de la “masculinidad positiva”, pues Haaland no se muestra como un hombre “duro”. Al contrario, ha demostrado que es capaz de regular sus emociones bajo presión, “sin necesitar la validación externa que da imponerse por la fuerza”. Bajo esta línea, el noruego termina por proyectar una imagen humilde, vulnerable, flexible e incluso divertida, lo que suma puntos para las girls.

7 hábitos diarios de Erling Haaland para resetear su cuerpo y que impactan directo en su piel|Facebook: Erling Haaland ﻿

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