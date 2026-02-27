Así puedes aprovechar tu lata de sardinas para hacerla en ceviche en la Cuaresma 2026

La lata de sardinas que venden en el supermercado es un insumo infravalorado, considerando que puedes transformarlo de diversas maneras para darle un mejor sabor. Considerando que se acerca la Cuaresma del 2026, hay que tener dicho producto listo en la alacena.

¿Por qué no logramos bajar de peso? ¡Checa los consejos de Tony Kamo!

Para que le puedas sacar un mayor provecho, te detallaremos cómo puedes usarlo para crear un ceviche rápidamente, un platillo ideal para las celebraciones religiosas y para consumir en la temporada de calor que se avecina.

¿Cómo hacer ceviche con latas de sardinas?

La receta es más sencilla de lo que parece, ya que no requiere de algún tipo de cocción. En la receta normalmente se recomienda usar una lata de sardinas en aceite, pero si tienes en la alacena las que tienen tomate, también la puedes usar para el ceviche. Realiza los siguientes pasos para disfrutarlo en la Cuaresma 2026:

Escurre una lata; con un tenedor, desmenuza el alimento suavemente hasta hacer porciones más pequeñas. Pica en cubos media cebolla morada, medio pepino (sin piel y sin semillas), 1 chile serrano, un puñado de cilantro picado finamente, jitomate y un aguacate. En un cuenco coloca las verduras picadas, las sardinas y el jugo de 2 limones. Sazonamos con sal y pimienta. Mezclamos. Prueba la preparación; si percibes que necesita algo más, agrégalo para mejorar su sabor. Listo, consume tu preparación con tostadas o galletas saladas.

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

Es usual que, al iniciar la Cuaresma del 2026, se mencione que no se debe consumir carne; aun así, muchos de nosotros desconocemos el porqué. Se menciona que dicha acción se debe a que es una señal de respeto dentro de la religión católica, además de ser considerado un acto de penitencia ante la crucifixión de Cristo.

No temas, si por alguna razón comiste carne, no es nada malo ni castigado, es solamente cuestión de tradiciones en la religión. Te invitamos a que hagas la receta de ceviche con la lata de sardinas, un alimento que querrás tener siempre en el hogar.