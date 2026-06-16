Cómo lavar tus edredones y almohadas sin el uso de lavadora
Se da a conocer una buena técnica para lavar tus edredones y almohadas, ideal para eliminar microorganismos, polvo, humedad y ácaros que puedan tener
Los edredones y almohadas suelen ser difíciles de lavar, en especial por el peso que tienen al absorber mucha agua, generando que sea difícil poder cargarlos y hacer su limpieza; no obstante, existe una técnica que podemos implementar para lavar las prendas sin el uso de lavadora.
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Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos la mejor técnica para hacer la limpieza de los accesorios de cama sin el uso del electrodoméstico; toma nota al respecto.
¿Cómo lavar los edredones y almohadas?
Steven Szary, el fundador de My Luxury Shop, detalló que una forma para lavar los edredones y almohadas sin el uso de lavadora es colgando esos textiles bajo el sol. Es una técnica que te ayuda no solo a eliminar los malos olores, también los microorganismos que pueda tener en su interior el sebo, polvo y humedad que se almacenan por semanas.
Durante ese proceso se recomienda sacudir y golpear las prendas, logrando que se expanda y pueda tener una mejor circulación de aire en los textiles. Se recomienda que sea un proceso que se haga cada 15 días, con la finalidad de tener un mejor resultado.
El lapso de tiempo en el que debemos dejarlo es de 3 horas, siendo el tiempo suficiente para mejorar el resultado en la limpieza; es importante que se haga para mantener nuestro espacio limpio y libre de bacterias.
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¿Cada cuánto se deben lavar los edredones?
Aunque la técnica anterior te ayudará en la limpieza de tus edredones y almohadas sin el uso de lavadora, eso no implica que ya no debas lavar esos textiles nunca. Recordemos que el agua y el jabón también serán grandes aliados para tener tu cama en buenas condiciones higiénicas.
Por lo tanto, se recomienda que el lavado de relleno de tu almohada sea 4 veces al año, mientras que la funda podemos hacerla cada 2 semanas. Mientras que para tu edredón puedes hacerlo 2 veces por año, frecuencia que puede aumentar a cada 3 meses si padeces alergias, tienes asma, sudas mucho o si tu mascota duerme contigo.
@itsnicolejaques
Why use sunshine? Our grandmothers were firm believers in the restorative powers of sunlight and fresh air, and for good reason. We now know that ultraviolet rays from the sun can actually kill germs and bacteria, which is part of why airing out your pillows outdoors is such a good idea. Ever thought your pillow's having a better social life than you with all those bacteria? Let's give 'em an eviction notice with a good ol' Sun Cleanse. Sunshine isn't just for turning your frown upside down; it's the OG cleaner. Toss your favorite drool catcher (ahem, I mean pillow) into the sunlight and watch it get a sun-kissed makeover. It's like giving your items a spa day, minus the cucumber water. Not only will it lighten and brighten them, kill bacteria and mold spores but also it zaps moisture! Less damp means fewer dust mites and more fluff to your pillow. That's my way to clean! Did you know this tip? Washing Pillows in the Machine: 1. Check Label: Ensure pillows are machine washable. 2. Remove Covers: Wash separately. 3. Washer Setup: Place two pillows upright in the drum for balance; use gentle cycle, warm water. 4. DIY Detergent: Mix 1 cup washing soda, 1 cup baking soda, 1 cup grated castile soap. Use 2-3 tbsp. 5. Washing: Add detergent, start gentle cycle with extra rinse. 6. Drying: Tumble dry low with dryer balls for fluffiness or put in the sun!! DIY Detergent: - Combine washing soda, baking soda, grated soap. - Optional: Add essential oil for scent. - Store in airtight container. Tips: Regular washes and full drying keep pillows fresh and extend their life. EXTRA TIP: dry them in the sun to further kill bacteria and whiten them naturally!♬ original sound - Jasmine Duran