Cómo lavar tus edredones y almohadas sin el uso de lavadora

Los edredones y almohadas suelen ser difíciles de lavar, en especial por el peso que tienen al absorber mucha agua, generando que sea difícil poder cargarlos y hacer su limpieza; no obstante, existe una técnica que podemos implementar para lavar las prendas sin el uso de lavadora.

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Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos la mejor técnica para hacer la limpieza de los accesorios de cama sin el uso del electrodoméstico; toma nota al respecto.

¿Cómo lavar los edredones y almohadas?

Steven Szary, el fundador de My Luxury Shop, detalló que una forma para lavar los edredones y almohadas sin el uso de lavadora es colgando esos textiles bajo el sol. Es una técnica que te ayuda no solo a eliminar los malos olores, también los microorganismos que pueda tener en su interior el sebo, polvo y humedad que se almacenan por semanas.

Durante ese proceso se recomienda sacudir y golpear las prendas, logrando que se expanda y pueda tener una mejor circulación de aire en los textiles. Se recomienda que sea un proceso que se haga cada 15 días, con la finalidad de tener un mejor resultado.

El lapso de tiempo en el que debemos dejarlo es de 3 horas, siendo el tiempo suficiente para mejorar el resultado en la limpieza; es importante que se haga para mantener nuestro espacio limpio y libre de bacterias.

¿Cada cuánto se deben lavar los edredones?

Aunque la técnica anterior te ayudará en la limpieza de tus edredones y almohadas sin el uso de lavadora, eso no implica que ya no debas lavar esos textiles nunca. Recordemos que el agua y el jabón también serán grandes aliados para tener tu cama en buenas condiciones higiénicas.

Por lo tanto, se recomienda que el lavado de relleno de tu almohada sea 4 veces al año, mientras que la funda podemos hacerla cada 2 semanas. Mientras que para tu edredón puedes hacerlo 2 veces por año, frecuencia que puede aumentar a cada 3 meses si padeces alergias, tienes asma, sudas mucho o si tu mascota duerme contigo.