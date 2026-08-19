Existen varios tips que recomiendan los expertos a las personas que viajan solas y que son aventureras para recorrer el mundo sin la compañía de nadie, como lo es la playa donde es más barato pasear en yate. No obstante, hay que estar siempre alerta por cualquier situación. Es por eso que existe una medida de seguridad en la de colocar una taza en la manija de la puerta para dormir con confianza en un hotel.

De acuerdo con el canal de YouTube Genial, el poner una taza o vaso de vidrio en la manija de la puerta te alertará en caso de que una persona quiera ingresar a tu habitación de hotel, donde pueden aparecer cucarachas muertas con las patas arriba. Lo anterior, ya que el recipiente se caerá y romperá, lo que provocará un estruendo que te despertará.

Este tip forma parte de los hábitos de muchos viajeros, que lo comparten con las nuevas personas que recién se aventuran de manera solitaria. Cabe mencionar que esta no es una medida de seguridad, sino más bien un alertador, ya que el vaso o taza no bloquea la puerta.

Dejar una taza en la manija de la puerta al dormir en un hotel: la razón de seguridad detrás de este hábito|IA

Tips de seguridad en un cuarto de hotel

Uno de los tips para mantenerte seguro en la habitación del hotel y dormir plácidamente es atorar el respaldo de una silla debajo de la manija de la puerta, haciendo palanca contra el piso, para así evitar que alguien ingrese. Asimismo, se puede utilizar cualquier otro mueble que se encuentre en el cuarto.

Tips de seguridad para viajar solo por primera vez

El primer tip para viajar solo por primera vez es investigar el lugar que deseas visitar, como sus leyes y áreas más peligrosas. Siempre mantén al tanto a tu familia sobre las zonas que vas a recorrer, según tu itinerario.

Para viajar seguro, se recomienda siempre tener datos móviles o señal, por si llega a ocurrir un inconveniente, así como saber los números de emergencia, en caso de salir del país. Otro de los puntos importantes es tener pilar y descargar mapas sin conexión para no depender de la señal.