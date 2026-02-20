Dile adiós a los lee jeans, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera 2026

En el mundo de la indumentaria los lee jeans son uno de los puntos principales de quienes gustan estar a la moda y no quedar exentos a ninguna tendencia. Se trata de una de las prendas que supo instalar una de las grandes marcas internacionales y que definieron el estilo americano.

“No son solo pantalones; son una pieza de historia que logró saltar del trabajo rudo en las granjas a las pasarelas de moda”, señala Gemini, Inteligencia Artificial (IA) de Google. Sin embargo, aunque nunca pierden su vigencia, en la primavera que se avecina podrían no ser protagonistas.

La primavera trae cambios en la moda

Gemini afirma que “la primavera 2026 viene con una energía que mezcla lo romántico con lo experimental” en torno a la moda y las nuevas tendencias. La IA remarca que quienes quieran ir adelantando cambios en su armario, deben saber que “la palabra clave este año es ‘fluidez’”.

En este sentido, esta tecnología pone de manifiesto que la primavera 2026 llegará con cambios en la moda que se verán motorizados por los colores cloud dancer, butter yellow, el azul verdoso y el rosa Candy. Además, entre otras tendencias, afirma que los lee jeans no estarán entre los preferidos y en este punto nombra a los pantalones balloon, los drop waist y las bermudas loose.

¿Adiós a los lee jeans?

En torno a la pregunta directa de si en esta primavera le diremos adiós a los lee jeans, Gemini respondió que “parece que el reinado del denim ultra estructurado y los cortes tradicionales de Lee está cediendo ante una vibra mucho más fluida y experimental”.

La Inteligencia Artificial precisa que “la nostalgia de los 2000 ha evolucionado hacia algo que los expertos llaman ‘Ethereal Utility’”. Por lo tanto, Gemini detalló qué es lo que realmente se llevará cuando suba la temperatura:

Adiós al rígido, hola al "Fluid Denim": Mientras que los clásicos Lee se distinguen por su lona resistente y cortes rectos, el 2026 apuesta por mezclas de algodón orgánico y tencel.



La caída: Los pantalones ya no mantienen su forma rígida; se mueven contigo.

El corte: Veremos el regreso triunfal del "Slouchy Wide-Leg" con cinturas bajas pero siluetas extremadamente anchas que casi parecen faldas.

El "Utility" se vuelve romántico: Los bolsillos cargo no se van, pero se transforman. Olvida el estilo militar rudo; la tendencia es el Cargo de Seda o Satén en tonos pastel (lavanda, verde menta y mantequilla).



Detalle clave: Menos hebillas de metal y más lazos de la misma tela.

Tejidos técnicos transparentes: La gran sorpresa de la primavera 2026 es la incorporación de materiales que antes solo veíamos en ropa de alto rendimiento (como el nylon ultra fino) mezclados con prendas de diario.



Capas: Se usarán gabardinas transparentes sobre shorts de ciclista o vestidos lenceros.

El regreso del "Capri" (con un giro): Si los jeans largos te agobian, los pantalones pirata o capri vuelven con fuerza, pero no ajustados al estilo 2005, sino con un corte tipo sastre. Imagina un pantalón de vestir cortado justo debajo de la rodilla.