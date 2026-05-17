Licuar cáscaras de mandarina con bicarbonato: ¿Por qué se recomienda y para qué sirve?
El licuar cáscaras de mandarina con bicarbonato es un remedio casero que las abuelas han usado. Te explicamos cómo hacerlo y por qué se recomienda usar
En la actualidad, son muchos los remedios caseros que existen, trucos que las abuelas han compartido a sus familiares para que los pongan a prueba. Uno de los más sonados consiste en licuar cáscaras de mandarina con bicarbonato, pero pocos conocen su verdadero funcionamiento.
Es así que te vamos a explicar por qué se recomienda y para qué sirve dentro del hogar; las respuestas te van a sorprender y lo usarás en tu hogar.
¿Para qué sirve la mandarina licuada con cáscara?
Licuar cáscaras de mandarina con bicarbonato tiene grandes funcionamientos, los cuales solemos olvidar. Usualmente, se recomienda principalmente para neutralizar los malos olores, ya que tiene propiedades aromáticas y antibacterianas. Sus aceites esenciales se destacan por aportar aromas frescos, ideales para usar en baños, cocina, refrigerador o espacios cerrados.
Otra función que pasa desapercibida es que podemos diluir la mezcla en agua para limpiar las plantas sin lastimarlas; hay ejemplares que constantemente necesitan sus hojas limpias y libres de polvo, permitiendo que tengan un buen desarrollo sin dañarlas.
Por otro lado, se destaca por ser un gran elemento para retirar la suciedad superficial; sirve para eliminar la grasa y los malos olores que se pudieran adherir, ideal para aplicar en utensilios, tablas o barras de la cocina, evitando que puedas dañar el mueble.
¿Cómo preparar la cáscara de mandarina?
Licuar cáscaras de mandarina con bicarbonato es muy sencillo de hacer, además de ser una gran alternativa para aprovechar el desecho orgánico. Por lo que se recomienda realizar los siguientes pasos:
- Lava 3 cáscaras (elimina la cáscara blanca).
- Troceamos las cáscaras.
- Añade las cáscaras con media taza de agua hasta obtener una mezcla homogénea.
- Colamos la mezcla para retirar los restos más grandes.
- Añade 2 cucharadas de bicarbonato hasta disolver.
- Pasa el líquido a un rociador para poder usarlo como aromatizante o limpiador.
Con todos los pasos podrás hacer uso del remedio casero; ahora ya conoces por qué se recomienda su uso, así que aprovecha la oportunidad para que pongas a prueba su eficacia y sus fragancias naturales.
Cáscara de mandarina con bicarbonato: el truco casero para eliminar manchas difíciles. ¿Manchas en tu cocina, tazas o ropa blanca? Prueba esta mezcla natural que está revolucionando las redes. La magia está en la mandarina. Su cáscara contiene aceites naturales y ácido cítrico que ayudan a desmanchar y dar brillo. Y el bicarbonato… Es un abrasivo suave que limpia en profundidad sin dañar superficies. Cómo prepararlo: - Seca cáscaras de mandarina - Tritúralas hasta hacer un polvo fino - Mezcla 2 cucharadas del polvo + 1 cucharada de bicarbonato - Guarda en un frasco Cómo usarlo: Frota sobre: Tazas manchadas de café o té. Sartenes y ollas. Manchas en la ropa blanca (hacer pasta con un poco de agua) Déjalo actuar 5–10 minutos y enjuaga. Tip extra: añade unas gotas de vinagre para manchas muy difíciles, pero sólo en superficies, ¡no en ropa! - Natural - Económico - Fácil - Súper efectivo Si te gusta probar trucos naturales para el hogar.♬ sonido original - Guillermo Ts