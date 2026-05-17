Cómo maquillar los ojos medianos para iluminar la mirada
Si buscas maquillar los ojos medianos para iluminar la mirada, hoy es tu día de suerte, por eso te vamos a detallar cómo debes maquillarlos para lograrlo
Los ojos medianos tienen la principal ventaja de tener una simetría promedio, haciendo que diversos estilos les ayuden a lucir espectaculares. Aun así quienes tienen esa característica, suelen buscar opciones que les ayuden a iluminar la mirada, dándoles mayor protagonismo en su aspecto.
Pedro Sola es hospitalizado tras sufrir accidente: esto le pasó
Si tienes esa característica, quédate, porque te vamos a explicar cómo maquillar los ojos fácilmente, empleando una técnica única, así que toma nota de todas las recomendaciones que te haremos para que los uses en tu rutina.
¿Cómo maquillar los ojos medianos?
No es difícil maquillar los ojos medianos, pero si lo que buscas es iluminar la mirada, entonces debes conocer ciertos tips, los cuales te ayudarán a lograr un look más llamativo y lleno de luz. Para lograrlo el Modo IA de Google recomienda hacer lo siguiente:
- Prepara la piel: Aplica una prebase o una capa ligera de corrector que te ayude a tener una mejor fijación y mayor color.
- Las ojeras: Es fundamental que cubras tu ojera, ya que el subtono oscuro que tiene generará un aspecto apagado en tu mirada.
- Transición: Aplica un tono marrón suave o melocotón en la cuenta y difumina para darle profundidad.
- Luz: Aplica sombra satinada champagne, beige o dorado en todo el párpado móvil.
- Volumen: En el centro del párpado coloca un brillo extra.
- Luz estratégica: No olvides añadir iluminador en el lagrimal y sombra clara o satinada en el arco de la ceja.
- Línea de agua: Usa un lápiz de ojos color rosa claro, nude o carne para abrir la mirada.
- Delineado superior: Haz una línea fina a ras de las pestañas con lápiz negro o marrón.
- Pestañas: Riza tus pestañas, concentrando el producto en las pestañas centrales y externas para abrir la mirada.
@gsusserranomua
Resalta tu mirada en segundos: sombra neutra arriba y un tono que potencie el color de tus ojos abajo. Aquí tienes la guía rápida: 👁 Marrones: morado, azul marino, verde oliva, bronce, gris, negro. 👁 Verdes: cobre, borgoña, dorados, rosados cálidos, gris humo, negro suave. 👁 Azules: bronce, marrón cálido, melocotón, dorado, gris topo, negro difuminado. 👁 Avellana: verde oliva, morado suave, bronce, chocolate, gris cálido, negro para intensificar. 👁 Negros / muy oscuros: azul eléctrico, verde esmeralda, morado intenso, plata, dorado, bronce. 👁 Grises: morado ciruela, azul marino, cobre suave, plata, dorado frío, verde oliva suave. Fácil, rápido y favorece a todo el mundo. ✨♬ sonido original - Jesús Serrano
¿Qué color de sombra rejuvence?
Si a tus ojos medianos les quieres dar un aspecto más joven, es importante que al maquillar usemos ciertos tonos que nos ayuden y con los que evitemos lucir un aspecto cansado; para ello se recomienda el uso de tonos marrones claros, caramelo o avellana.
Al usar colores oscuros, nos arriesgamos a lucir unos ojos pequeños y sin vida. Aprovecha todos los consejos que te dimos para que puedas iluminar tu mirada en unos sencillos pasos.
@santisgarcia si al iluminador en el lagrimal ¡AUNQUE PAREZCA LAGAÑAS! ☺️ @Bissú #bissu #maquillajeeconomico #iluminador #highlighter #sombradeojos #eyeshadow #sombraenbarra #explore #makeup #beauty #belleza #mua ♬ original sound - Santis