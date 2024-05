3 hábitos de limpieza que comparten las personas felices

En la búsqueda de la felicidad, a menudo pasamos por alto la importancia de mantener un entorno limpio y ordenado; sin embargo, las personas felices comparten tres hábitos de limpieza que contribuyen significativamente a su bienestar emocional y mental. Por ello, exploraremos cómo la organización y la limpieza pueden impactar positivamente en nuestra calidad de vida.

¿Qué provoca el desorden en las personas?

Un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology, retomado por National Geographic, indica que el desorden y el caos en el hogar pueden disminuir los sentimientos de bienestar, felicidad y seguridad. Otro estudio del Journal of Neuroscience destaca que el desorden dificulta que nuestro cerebro se centre en lo importante, lo que provoca fatiga, depresión y estrés al aumentar los niveles de cortisol en el mismo.

Por su parte, Natalie Christine Dattilo, psicóloga clínica con sede en Boston e instructora en la Facultad de Medicina de Harvard, explica que un hogar desordenado y sucio es el reflejo de un estado mental de desorganización y abrumamiento, por lo que trabajar en un entorno desorganizado puede generar sentimientos de agotamiento, según otros estudios.

Por lo tanto, es crucial esforzarnos por mantener nuestros espacios limpios y ordenados, ya que no solo nos ayudará a encontrar lo que necesitamos más rápidamente, sino que también impactará positivamente en nuestra salud mental y nivel de felicidad.

¿Qué hábitos de limpieza tienen las personas felices?

Tienen una rutina de limpieza establecida

En primer lugar, es importante establecer una rutina de limpieza que se adapte a tus necesidades y estilo de vida. No se trata de pasar horas limpiando a fondo todos los días, sino de dividir las tareas en pequeñas acciones diarias. De esta manera, mantendrás tu hogar ordenado sin agotarte ni frustrarte.

Dedican solo un pequeño momento del día a la limpieza

Por otra parte, es fundamental dedicar un pequeño momento del día a la limpieza. No es necesario dedicar todo el día a que tu casa luzca impecable, basta con destinar unos 30 minutos diarios a ordenar y limpiar de manera general. Como mencioné, realizar tareas simples como lavar los platos, barrer la cocina o colgar la ropa puede marcar la diferencia y mejorar tu estado de ánimo.

No acumulan objetos

Por último, evita acumular objetos y ropa que ya no utilizas. Deshacerte de lo que ya no necesitas liberará espacio en tu hogar y reducirá el desorden. Dedica un día cada dos o tres meses para deshacerte de prendas, zapatos, trastes y papeles que ya no te son útiles.

¡Listo! Ahora ya sabes cuales son los hábitos de limpieza que comparten las personas felices. Recuerda no ver la limpieza como una tarea difícil, sino como una oportunidad para sentirte mejor y ahorrar tiempo en tu día a día. Motívate con música alegre mientras realizas tus tareas de aseo y verás cómo tu hogar se convierte en un lugar más feliz y acogedor.

