Cómo limpiar los azulejos de la cocina para que queden brillantes

Los azulejos de la cocina, aunque son una buena opción, es importante darles una buena limpieza, ya que con facilidad pueden saltar gotas de aceite o comida, haciéndonos propensos a suciedad y plagas. Por lo que es importante saber cómo limpiar la superficie para que queden brillantes al instante.

Ventaneando | Programa completo 8 de junio de 2026

Para que puedas tener un espacio impecable, te vamos a explicar cómo lograrlo con una mezcla casera, ideal para eliminar la grasa y la opacidad de la superficie.

¿Cómo limpiar los azulejos de la cocina?

El Modo IA de Google explica que para lograrlo hay que hacer una mezcla de vinagre blanco y lavatrastes líquido, ideal para limpiar los azulejos de la cocina, logrando cortar la grasa y eliminando la opacidad sin dañar la superficie. Recomienda hacer los siguientes pasos para que queden brillantes:

En un atomizador mezclamos la mitad con agua tibia y vinagre blanco, agregamos una cucharadita de jabón para trastes. Con un paño seco retiramos el polvo de las superficies. Rocía los azulejos con la solución que hicimos. Dejamos que pasen 10 minutos para ablandar la grasa. Con una esponja suave frotamos la suciedad, mientras que para las juntas puedes usar un cepillo de dientes viejo. Para enjuagar, usa un paño limpio humedecido para retirar los restos de la solución. Secamos la superficie con un paño de microfibra seco con movimientos circulares; además de secar, vamos a pulir los azulejos.

¿Cómo limpiar la grasa de los azulejos?

Si al limpiar los azulejos de la cocina te encuentras con grasa extrema que no se quita de la superficie, no caigas en pánico. Ante estos casos, la IA de Google nos recomienda hacer una pasta de bicarbonato con un poco de agua, la cual vamos a aplicar en la zona y dejaremos reposar por 15 minutos. Después tallamos los espacios y enjuagamos para después aplicar la solución de vinagre con lavatrastes que ya explicamos.

Con todos estos tips lograrás que las superficies queden brillantes al instante, además de mantener tus espacios libres de suciedad y bacterias. No lo dudes y pon a prueba los consejos que te compartimos.