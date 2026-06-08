Cómo limpiar la estufa con bicarbonato y vinagre

La estufa con facilidad puede ensuciarse de grasa o restos de comida, por lo que es importante limpiar su superficie para evitar malos olores, bacterias o la presencia de plagas. Aunque puedes usar jabón, la mejor opción es con bicarbonato y vinagre, ya que puedes lograr eliminar toda la suciedad.

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Para que lo puedas aplicar, te detallaremos cómo debes usarlo; así tendrás un buen resultado durante la limpieza. Es muy fácil de usar y aplicar en tu cocina.

¿Cómo quitar el cochambre de la estufa?

Para limpiar la estufa con bicarbonato y vinagre, el Modo IA de Google explica que el secreto de su funcionamiento no consiste en mezclarlos en un solo recipiente, ya que al hacerlo neutralizamos sus efectos, perjudicando su funcionamiento, por lo que recomienda hacer los siguientes pasos:

Retira todos los elementos para poder trabajar con la superficie plana. En un recipiente agregamos 3 cucharadas de bicarbonato con una cucharada de agua; creamos una pasta espesa. Aplicamos sobre el cochambre; puedes usar una esponja para cubrir las partes difíciles. Con un atomizador esparcimos el vinagre blanco sobre la pasta; se formará una espuma que te ayudará a despegar la suciedad. Esperamos unos 15 minutos. Pasado el tiempo, frotamos con una esponja suave. Retira los excedentes con un paño de microfibra húmedo; para secar, usamos un paño seco.

¿Cómo podemos limpiar los quemadores y parrillas?

Una vez que limpiamos la superficie de la estufa, podemos hablar sobre el método que debemos usar para limpiar los accesorios extras. Para hacerlo, haremos los siguientes pasos, en los que aplicaremos bicarbonato y vinagre: