Cómo limpiar la estufa con bicarbonato y vinagre
Descubre cuál es la forma correcta de limpiar la estufa con bicarbonato y vinagre, una técnica que te ayudará a desprender el cochambre de la superficie
La estufa con facilidad puede ensuciarse de grasa o restos de comida, por lo que es importante limpiar su superficie para evitar malos olores, bacterias o la presencia de plagas. Aunque puedes usar jabón, la mejor opción es con bicarbonato y vinagre, ya que puedes lograr eliminar toda la suciedad.
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Para que lo puedas aplicar, te detallaremos cómo debes usarlo; así tendrás un buen resultado durante la limpieza. Es muy fácil de usar y aplicar en tu cocina.
¿Cómo quitar el cochambre de la estufa?
Para limpiar la estufa con bicarbonato y vinagre, el Modo IA de Google explica que el secreto de su funcionamiento no consiste en mezclarlos en un solo recipiente, ya que al hacerlo neutralizamos sus efectos, perjudicando su funcionamiento, por lo que recomienda hacer los siguientes pasos:
- Retira todos los elementos para poder trabajar con la superficie plana.
- En un recipiente agregamos 3 cucharadas de bicarbonato con una cucharada de agua; creamos una pasta espesa. Aplicamos sobre el cochambre; puedes usar una esponja para cubrir las partes difíciles.
- Con un atomizador esparcimos el vinagre blanco sobre la pasta; se formará una espuma que te ayudará a despegar la suciedad.
- Esperamos unos 15 minutos.
- Pasado el tiempo, frotamos con una esponja suave.
- Retira los excedentes con un paño de microfibra húmedo; para secar, usamos un paño seco.
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¿Cómo podemos limpiar los quemadores y parrillas?
Una vez que limpiamos la superficie de la estufa, podemos hablar sobre el método que debemos usar para limpiar los accesorios extras. Para hacerlo, haremos los siguientes pasos, en los que aplicaremos bicarbonato y vinagre:
- En un cuenco colocamos los quemadores, espolvoreamos con bicarbonato y bañamos con vinagre blanco, agregamos agua caliente hasta cubrir completamente, esperamos 20 minutos.
- Sacamos del agua y frotamos con ayuda de un cepillo o con ayuda de una fibra metálica para remover todos los residuos carbonizados que tengan. Enjuagamos y secamos con un paño seco para colocarlos en su lugar nuevamente. Listo, podrás usar tu cocina con total normalidad.
@postres.y.algo.mas Recupera el Brillo de tus quemadores de la estufa con este truco casero #limpieza #hogar #cleaning ♬ sonido original - Postres y algo más