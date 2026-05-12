TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan al concierto de INSPECTOR en celebración de su 30 aniversario
¿Quieres disfrutar de la música de ska? ¡Mira aquí la información para saber cómo puedes ir al concierto de INSPECTOR!
Este 23 de mayo la Arena Ciudad de México tiene un concierto increíble con la mejor agrupación de Ska, INSPECTOR celebra sus 30 años y queremos que festejes junto a ellos coreando sus mejores éxitos, es por eso que TV Azteca y Ricardo Salinas tienen pases dobles para ti.
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.