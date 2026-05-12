Las 5 mejores manicuras lavanda para la primavera

En la actualidad, ya hay muchas bebidas a base de lavanda debido a que es un elemento que se ha popularizado por el sabor y aroma que tiene. Recientemente, el uso de diseños de uñas que hacen alusión a bebidas se ha encargado de dominar las manicuras en los salones de belleza.

Majo Aguilar aclara que un dueto con su primo Emiliano aún no está confirmado

Es así que te detallaremos las mejores decoraciones para usar en la primavera, que hagan alusión a bebidas realizadas con la reconocida flor lila; toma nota de todas las opciones.

¿Qué diseños de uñas usar en lavanda?

Además de encontrar bebidas de lavanda, ahora es un elemento que ya domina las manicuras, ya que aporta un estilo muy femenino y elegante a nuestras manos. Para que las puedas usar en primavera, te detallaremos las mejores opciones para lucir en tus manos:

Cat eye: Agrega un efecto “cat eye” en color lila, ideal para quienes no desean usar diseños muy excéntricos o extravagantes.

Jardín de lavandas: En las uñas meñique, índice y pulgar agrega un lila suave, mientras que en las demás vamos a dibujar las flores.

Aura: En el centro coloca un morado intenso, mientras que en las orillas añade un lila suave. Al final, decora con estrellas doradas.

Glazzy lavanda: En uñas uñas dibuja las flores con un efecto cat eye, mientras que en el dedo anular, haz un estilo vaso de vidrio, empleando el efecto y gel en 3D.

Lavender dream: En la cutícula concentra el color y difumínalo suavemente hacia la punta. Encima agrega un efecto cromado.

¿Qué colores quedan bien con la lavanda?

Para que puedas combinar tus manicuras lavanda, te daremos los colores que mejor le sientan, logrando que se fusione correctamente con el outfit de la semana de primavera. Estas son las mejores alternativas a usar:

Neutros.

Tonos tierra y cálidos.

Colores pastel.

Monocromático, mezclarlo con otras variantes e intensidades del lila.

Colores vibrantes como el naranja, rojo o fucsia.

Aprovecha todas estas combinaciones para que las puedas usar en tu manicura; te ayudarán a lucir espectacular con un look juvenil y fresco en tus uñas.