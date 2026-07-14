Cómo y cada cuánto limpiar las persianas para evitar que se rompan o desgasten

Mantener a nuestro hogar no solo se centra en la limpieza y el orden. Nuestra casa necesita de ciertos ajustes y estrategias para que cada uno de sus ambientes y mobiliarios cumplan con su función y duren con el paso de los años.

Noticias Veracruz del 14 de julio 2026

Son diversos los expertos que pueden ofrecer consejos para el mantenimiento del hogar, en muchos casos se repiten los mismos motivos: economía familiar, salud mental y seguridad física. Es por eso que, en esta oportunidad, centraremos nuestra atención en las persianas, el mantenimiento de su higiene y cómo evitar que se rompan.

El mantenimiento del hogar

Desde la Universidad de California (UCLA) hacen alusión al mantenimiento del hogar y cómo esto influye en el estado emocional de las personas. En tal sentido, precisan que las casas con acumulación de tareas pendientes elevan los niveles de cortisol (la hormona del estrés), afectando la autoestima y disminuyendo la productividad de quienes la habitan.

Por otro lado, la Universidad de Harvard afirma que los niños que se involucran activamente en las tareas y el mantenimiento del hogar desarrollan una mayor empatía, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo, siendo este otro motivo positivo por el cual avanzar con estas tareas.

Lo cierto es que son muchas las instituciones que coinciden en que el hogar debe ser considerado como un ecosistema vivo y no solo como una propiedad inmobiliaria.

¿Cómo y cada cuánto limpiar tus persianas?

Por lo señalado en torno al mantenimiento del hogar, y retornando a lo anunciado en el comienzo de este artículo, muchos consejos de expertos en higiene precisa cómo es que debemos de higienizar las persianas de nuestra casa y evitar que se dañen.

En torno al cómo hacerlo, lo más aconsejable es comenzar el procedimiento por aspirar o sacudir la suciedad suelta con un paño de microfibra húmedo o un plumero adaptado. El siguiente paso es emplear una mezcla suave de agua tibia con apenas unas gotas de detergente para platos ya que ayudará a remover manchas y repasar tanto los herrajes como los cordones del sistema sin deteriorar los materiales con los que fueron confeccionados.

Si nos centramos en la prevención de roturas en las persianas, se recomienda retirarles el polvo de manera superficial cada dos semanas, mientras que la desinfección profunda puede realizarse dos veces al año. Sin embargo, cuando se trata de persianas ubicadas en espacios expuestos a mayor humedad y grasa, como la cocina o el baño, este mantenimiento exhaustivo debe incrementarse a una frecuencia trimestral y siempre evitando productos químicos que puedan dañarlas.

