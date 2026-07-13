Cómo aumentar el valor de tu casa: 5 reformas clave

Es verdad que todo entra por los ojos y que la primera impresión importa. Es por esto que a la hora de vender una casa resulta fundamental que se encuentre en condiciones estructurales óptimas y que su diseñodiseño sea capaz de atraer a quienes lleguen a observarla.

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Los expertos en diseño de interiores remarcan que al combinar la funcionalidad, la ergonomía y la psicología del color, se puede optimizar el uso del entorno, mejorar la eficiencia diaria y promover el bienestar físico y emocional de quienes habiten el hogar o deseen hacerlo a futuro.

Reformas que revalorizan una casa

Fuentes relacionadas con este rubro remarcan que, ya sea en un hogar, una oficina o un comercio, la correcta distribución, iluminación y selección de materiales no solo reflejan la identidad de quienes lo usan, sino que también potencian la productividad, reducen el estrés y elevan drásticamente la calidad de vida.

#decoracion #lurdeshogar ♬ MINI VLOG. - ALOHI STYLE @lurdes.hogar Si ya estás planeando la decoración de tu casa 2026, guarda este video para el momento en donde estés creando el tablero de inspiración. 1. Volver a lo que ya tenemos y re-tapizar es uno de los cambios más sutiles y transformadores que siempre puedes hacer. 2. Seleccionar bien, planear tus compras hará que lleves a casa más de lo que necesitas, un ejemplo de ello son las cortinas, el peso puede hacer la diferencia en el aislamiento que te brindan. Por último, suma texturas a tu casa, los sentidos son parte importante de cómo habitas y te sientes en casa y apostar por diversificar las texturas con las que tienes contacto puede darte bienestar físico y emocional. Pronto les estaremos compartiendo un poco más de las tendencias y uso de las propuestas para el siguiente año. Por ahora, guarda y comparte este contenido. #tendencias2026

Es en este punto que dan cuenta sobre las 5 mejoras reformas que puede hacerse en una vivienda que será vendida ya que ayudan a aumentar su valor:



Optimización integral de la cocina: Los expertos aconsejan integrar en la cocina electrodomésticos de última generación, almacenamiento oculto y encimeras de mármol o cuarzo.

Transformación del baño principal: Las recomendaciones giran en torno a la implementación de suelos con calefacción radiante, grifería de diseño moderno y duchas de efecto lluvia.

Renovación de pintura y suelos: Uno de los consejos destacados es aplicar una capa de pintura fresca en tonos adecuados, además del pulido o la renovación de los pisos de los ambientes principales.

Reformas que crean ambientes que enamoran

Más allá de las reformas señaladas y que suponen grandes cambios en el interior de un hogar, existen otras transformaciones que ayudan a crear ambientes que se roban la atención, funcionalizan los ambientes y le suman valor a la propiedad. A continuación se detallan las principales:

