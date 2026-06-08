El líquido que debes agregar para trapear y que tu casa huela bien

Al trapear, buscamos que la casa huela bien, eliminando todos aquellos malos olores que se habían adherido al suelo. No obstante, en ciertos casos, es posible que el aroma persista, por lo que muchos podrían mezclar cloro con otros aromatizantes, acciones que podrían generar una reacción alérgica.

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Para que eso ya no te ocurra al limpiar el piso, te detallaremos el líquido que debes agregar para tener una buena fragancia y libre de riesgos. Toma nota de lo que te vamos a recomendar.

¿Qué líquido es bueno para trapear los pisos?

El Toxic Use Reduction Institute compartió una fórmula que podemos hacer para que la casa huela bien al trapear, un líquido que podemos agregar al agua que usaremos para limpiar los pisos.

Básicamente, nos recomienda mezclar 2.5 tazas de agua con media taza de vinagre blanco, ya que con dicho elemento podremos neutralizar todos los malos olores; aplicamos directamente para lograr que la casa huela bien al instante. Una mezcla que es posible usar para limpiar otras superficies.

No olvidemos que el vinagre no se considera un desinfectante eficaz; en ese caso se recomienda el uso de cloro, ya que se encargará de eliminar todas las bacterias que puedan existir en el suelo.

¿Cómo trapear correctamente?

Si después de trapear aun así quedó un mal olor, posiblemente solamente estés pasando los malos olores de un lugar a otro. Esa situación se debe a que no cambias el agua después de lavar las habitaciones, por lo que esparcimos la suciedad a otras habitaciones del hogar.

Es así que se recomienda tener 3 cubetas: una con agua y detergente, otra con agua limpia para enjuagar y la última con un poco de desinfectante. De esta manera evitaremos acabarnos el agua rápidamente, además de limpiar a profundidad y hacer que la casa huela bien. Con todos estos consejos y el líquido, lograrás que tu hogar siempre tenga una buena fragancia y eliminando los microorganismos.