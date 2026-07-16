¿Para qué sirve llevar un limón en el bolso y por qué expertos lo recomiendan?

Llevar un limón en el bolso se ha convertido en una práctica bastante común. De acuerdo con el Feng Shui, esta tradición es perfecta para la limpieza energética y la protección contra energías negativas. Sí, así como lo lees. Este simple cítrico puede protegerte de las envidias y contribuir a tu equilibrio del día a día, según expertos espirituales, pero ¿cómo funciona exactamente esta práctica? Te explicamos.

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¿Cómo llevar un limón en la bolsa para protección energética?

El limón como amuleto se ha convertido en una tendencia común en redes sociales. Para que este absorba las malas energías no basta con solo echarlo a tu bolso o mochila. Tienes que intencionarlo. Para ello, elige un limón fresco y sin manchas, de preferencia que esté verde y firme. Una vez que lo hayas elegido, límpialo con intención, ya sea que le pases un poco de agua con sal o simplemente visualices que lo cargas con buena energía mientras lo posees en tus manos y listo. Guárdalo en tu bolso o mochila.

Si quieres, puedes envolverlo en una servilleta para que no manche tus cosas, sino igual está perfecto. Una vez que veas que está completamente seco, reemplázalo con uno nuevo. Claro siguiendo el método de la intención. Como recomendación, no toques el limón seco de manera directa y tampoco lo tires en tu hogar. Es preferible tomarlo con una bolsa y tirarlo en un bote de basura lejos de tu entrada. Eso sí, procura agradecer su función protectora cada vez que deseches uno.

limones| Crédito: Canva

¿Para qué sirve llevar un limón en el bolso o la mochila?

Entre los beneficios energéticos de llevar un limón en el bolso se encuentra la protección ante las malas energías, pues bloquea las envidias y el mal de ojo. Además, ayuda a mantener el equilibrio emocional a lo largo del día. Este cítrico también sirve como un indicador de energía, además de brindar claridad mental, pues su aroma es utilizado en otras prácticas, como la aromaterapia, para reducir el estrés y la ansiedad.