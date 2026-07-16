Los canastos de mimbre volvieron a estar de moda y así los usan los decoradores
Si creías que el mimbre queda anticuado, te equivocas: los canastos de este material son ideales para embellecer los espacios y además mantienen el orden.
Las tendencias en decoración que están arrasando en 2026 no se limitan simplemente al estilo minimalista y los efectos impecables, sino que también están apostando por los acabados rústicos que aportan muchísima personalidad. Y uno de los elementos que cada vez son más comunes para adornar los espacios, son los canastos de mimbre, que son muy versátiles y pueden ponerse en cualquier habitación sin verse exagerados.
¿Por qué los canastos de mimbre son tendencia en la decoración de interiores?
Aunque a simple vista podrían parecer un material poco elegante y difícil de combinar, la "magia" de los cestos de mimbre como elementos decorativos radica en la sutileza que le agregan a los cuartos gracias a sus texturas orgánicas, según el portal especializado Artisanal Emporium. Algunos de sus beneficios es que suavizan los espacios rígidos y son un concepto muy práctico para mantener el orden sin que se vea forzado.
3 ideas para usar canastos de mimbre en casa
Centros de mesa. Ya sea en el comedor principal o en los diseños que usas para la sala, los centros de mesa son una excelente opción para elevar la decoración de tu hogar. Y los modelos que están hechos con canastos de mimbre quedan muy bonitos y originales; pueden ir vacíos o con plantas al interior.
Decoración vintage tipo repisas. Si eres fan del estilo vintage, entonces puedes aprovechar los canastos de mimbre para transformarlos en hermosos adornos para las repisas. De acuerdo con los ejemplos de Lora Bloomquist, los puedes poner en posición vertical y al interior poner pequeñas piezas, como figuras de porcelana o hasta fotografías.
- Organizadores para la cocina con estilo rústico. Para darle personalidad a tu cocina y mantener el orden impecable, apuesta por reemplazar los organizadores de plástico tradicionales por canastos de mimbre grandes que sirvan para guardar tus utensilios y tenerlos siempre a la mano. Las opciones van desde almacenar tazas o poner orden en las repisas altas.
Y listo, con estas sencillas opciones podrás transformar por completo la vista de tu hogar. Además, los canastos de mimbre son fáciles de encontrar en tiendas y su precio no es tan alto, por lo que incluso si tienes poco presupuesto tendrás la oportunidad de elevar la decoración de espacios importantes.