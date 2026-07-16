Los canastos de mimbre volvieron a estar de moda y así los usan los decoradores

Las tendencias en decoración que están arrasando en 2026 no se limitan simplemente al estilo minimalista y los efectos impecables, sino que también están apostando por los acabados rústicos que aportan muchísima personalidad. Y uno de los elementos que cada vez son más comunes para adornar los espacios, son los canastos de mimbre, que son muy versátiles y pueden ponerse en cualquier habitación sin verse exagerados.

¿Por qué los canastos de mimbre son tendencia en la decoración de interiores?

Aunque a simple vista podrían parecer un material poco elegante y difícil de combinar, la "magia" de los cestos de mimbre como elementos decorativos radica en la sutileza que le agregan a los cuartos gracias a sus texturas orgánicas, según el portal especializado Artisanal Emporium. Algunos de sus beneficios es que suavizan los espacios rígidos y son un concepto muy práctico para mantener el orden sin que se vea forzado.

Los canastos de mimbre son grandes aliados para la decoración en 2026|Canva

3 ideas para usar canastos de mimbre en casa

Centros de mesa . Ya sea en el comedor principal o en los diseños que usas para la sala, los centros de mesa son una excelente opción para elevar la decoración de tu hogar. Y los modelos que están hechos con canastos de mimbre quedan muy bonitos y originales; pueden ir vacíos o con plantas al interior. 3 opciones para usar los canastos de mimbre como parte de la decoración en un hogar|Pinterest

Decoración vintage tipo repisas . Si eres fan del estilo vintage, entonces puedes aprovechar los canastos de mimbre para transformarlos en hermosos adornos para las repisas . De acuerdo con los ejemplos de Lora Bloomquist , los puedes poner en posición vertical y al interior poner pequeñas piezas, como figuras de porcelana o hasta fotografías. 3 opciones para usar los canastos de mimbre como parte de la decoración en un hogar|Canva

Organizadores para la cocina con estilo rústico. Para darle personalidad a tu cocina y mantener el orden impecable, apuesta por reemplazar los organizadores de plástico tradicionales por canastos de mimbre grandes que sirvan para guardar tus utensilios y tenerlos siempre a la mano. Las opciones van desde almacenar tazas o poner orden en las repisas altas.

3 opciones para usar los canastos de mimbre como parte de la decoración en un hogar|Pinterest

Y listo, con estas sencillas opciones podrás transformar por completo la vista de tu hogar. Además, los canastos de mimbre son fáciles de encontrar en tiendas y su precio no es tan alto, por lo que incluso si tienes poco presupuesto tendrás la oportunidad de elevar la decoración de espacios importantes.

