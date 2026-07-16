Cómo reemplazar el tradicional cajón de cubiertos con estas 7 ideas que facilitan encontrar todo
¿Cuántas veces has perdido tiempo buscando un tenedor o revolviendo un cajón desordenado? Estas ideas cambian por completo la forma de organizar los cubiertos y hacen que cocinar sea mucho más práctico
Los cajones para cubiertos han sido la opción más común durante años, pero no siempre son la más eficiente. Cuando el espacio es reducido o simplemente buscas una cocina más funcional, existen soluciones que aprovechan mejor las paredes, los estantes e incluso los muebles auxiliares. Además de mantener el orden, permiten encontrar cada pieza en segundos y aportan un toque decorativo. Estas son 7 ideas para reemplazarla fácilmente por opciones funcionales.
Soluciones inteligentes para mantener los cubiertos en su lugar
No siempre hace falta remodelar la cocina para mejorar su funcionalidad. Sustituir el clásico cajón para cubiertos por soluciones más abiertas, verticales o móviles permite aprovechar mejor el espacio, mantener el orden durante más tiempo y hacer que cada utensilio esté siempre a la vista cuando lo necesites. Checa estas ideas:
- Botes de cristal o cerámica sobre la encimera. Una de las opciones más sencillas y decorativas consiste en colocar recipientes altos de cristal, cerámica o gres sobre la encimera. Lo ideal es separar los cubiertos por categorías, dejando un bote para cucharas, otro para tenedores y otro para cuchillos de mesa.
Colócalos cerca de la zona donde preparas los alimentos o junto a la estufa para tenerlos siempre al alcance sin necesidad de abrir cajones.
- Barras magnéticas instaladas en la pared. Las barras magnéticas no solo sirven para cuchillos profesionales. También pueden sostener utensilios metálicos de uso frecuente y liberar una gran cantidad de espacio en los muebles.
Instalarlas debajo de los gabinetes o sobre el salpicadero permite mantener todo visible, evita que los cuchillos pierdan filo al rozarse entre sí y aporta un aspecto moderno a la cocina.
- Carritos auxiliares con organizadores. Si buscas una solución flexible, un carrito rodante puede convertirse en la nueva estación de cubiertos y utensilios.
Añade organizadores en cada nivel para clasificar diferentes piezas y desplázalo fácilmente hasta el comedor cuando recibas invitados o durante una comida familiar.
- Sistemas de almacenamiento vertical. En lugar de un cajón tradicional, apuesta por gavetas profundas con separadores verticales o módulos extraíbles.
Este sistema permite aprovechar mejor la altura del mueble, organizar varios recipientes uno detrás de otro y localizar cada cubierto sin tener que revolver todo el contenido.
- Organizadores textiles colgantes. Cuando prácticamente no queda espacio libre, los organizadores de tela pueden ser grandes aliados.
Instálalos detrás de la puerta de la despensa, en un lateral del refrigerador o incluso en el interior de una alacena. Sus bolsillos permiten guardar cubiertos de uso diario sin ocupar superficie adicional.
- Cajones interiores dobles. Las cocinas más modernas incorporan un segundo cajón oculto dentro de la misma gaveta.
El compartimento superior suele destinarse a los cubiertos de uso diario, mientras que el inferior queda libre para utensilios más grandes. Es una solución que mantiene una apariencia limpia y aprovecha al máximo cada centímetro del mueble.
- Cajas organizadoras sobre estantes. Las cajas con divisiones de bambú, madera o plástico transparente permiten convertir cualquier repisa en un organizador práctico.
Colócalas en los estantes inferiores o a la altura de los ojos para acceder rápidamente a los cubiertos. Además de mantener todo clasificado, puedes sacarlas completas cuando pongas la mesa y volver a guardarlas sin esfuerzo.