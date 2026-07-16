Cómo reemplazar el tradicional cajón de cubiertos con estas 7 ideas que facilitan encontrar todo

Los cajones para cubiertos han sido la opción más común durante años, pero no siempre son la más eficiente. Cuando el espacio es reducido o simplemente buscas una cocina más funcional, existen soluciones que aprovechan mejor las paredes, los estantes e incluso los muebles auxiliares. Además de mantener el orden, permiten encontrar cada pieza en segundos y aportan un toque decorativo. Estas son 7 ideas para reemplazarla fácilmente por opciones funcionales.

Soluciones inteligentes para mantener los cubiertos en su lugar

No siempre hace falta remodelar la cocina para mejorar su funcionalidad. Sustituir el clásico cajón para cubiertos por soluciones más abiertas, verticales o móviles permite aprovechar mejor el espacio, mantener el orden durante más tiempo y hacer que cada utensilio esté siempre a la vista cuando lo necesites. Checa estas ideas:

