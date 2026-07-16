Las cejas tienen un papel fundamental en la armonía del rostro y pueden influir notablemente en la apariencia de la mirada. Después de los 40 años, es común que pierdan densidad, definición o intensidad de color, lo que puede hacer que las facciones luzcan más cansadas. Sin embargo, un maquillaje adecuado puede ayudar a rejuvenecer el rostro de forma inmediata.

Paso a paso para maquillar las cejas con lápiz y sombras

Los expertos en belleza coinciden en que unas cejas bien definidas aportan estructura, luminosidad y un efecto rejuvenecedor natural. Según destaca Trendencias, rellenarlas correctamente ayuda a equilibrar las facciones y potenciar la mirada sin endurecer la expresión . Anota los siguientes consejos que puedes aplicar hoy mismo:

El primer paso para maquillar las cejas correctamente es peinarlas hacia arriba con un cepillo especial o un goupillón limpio. Este sencillo gesto permite identificar las zonas con menos vello y facilita una aplicación más uniforme del maquillaje.

Primero peina las cejas hacia arriba.|(ESPECIAL/Canva)

Unas cejas bien peinadas crean una apariencia más ordenada, fresca y natural. Además, ayudan a visualizar mejor la forma real de la ceja antes de comenzar a rellenarla.

Además, ayudan a visualizar mejor la forma real de la ceja antes de comenzar a rellenarla. El lápiz para cejas es una de las herramientas más efectivas para recuperar densidad y definición. Lo ideal es elegir un tono similar al color natural del vello para conseguir un resultado armonioso y favorecedor.

Lo ideal es elegir un tono similar al color natural del vello para conseguir un resultado armonioso y favorecedor. Realiza pequeños trazos en dirección del crecimiento natural de la ceja para imitar los pelitos. La clave está en rellenar los espacios vacíos de manera sutil, evitando líneas demasiado marcadas que puedan endurecer las facciones y añadir años visualmente.

La clave está en rellenar los espacios vacíos de manera sutil, evitando líneas demasiado marcadas que puedan endurecer las facciones y añadir años visualmente. Las sombras para cejas ayudan a suavizar el resultado y aportan un efecto más natural que el lápiz por sí solo. Utiliza una brocha angular para difuminar ligeramente el producto y unificar el color.

Utiliza una brocha angular para difuminar ligeramente el producto y unificar el color. La combinación de lápiz y sombra permite crear cejas con mayor profundidad, volumen y definición. Esta técnica es especialmente favorecedora después de los 40 años porque evita acabados artificiales o demasiado intensos.

Cómo iluminar la mirada: maquillaje de cejas

Aplicar una pequeña cantidad de iluminador o sombra clara debajo del arco de la ceja puede transformar por completo la mirada. Este sencillo truco aporta luz estratégica y crea un efecto visual de elevación inmediata.

Según Glamour, potenciar la luminosidad alrededor de los ojos es una de las técnicas de maquillaje más efectivas para rejuvenecer el rostro. Además, ayuda a que la mirada luzca más abierta, fresca y descansada.

Cómo hacer para que las cejas duren todo el día

El último paso consiste en aplicar un gel para cejas transparente o con color. Este producto ayuda a mantener los vellos en su lugar durante horas y aporta una apariencia más pulida.

Las cejas definidas, naturales y bien fijadas son uno de los mejores aliados para conseguir un efecto rejuvenecedor inmediato. Un maquillaje equilibrado puede marcar una gran diferencia en la expresión del rostro.

No te depiles en esceso las cejas y cuídalas con alimento saludable.|(CANVA)

Cómo cuidar las cejas después de los 40

para que luzcan saludablesAdemás del maquillaje, cuidar las cejas es fundamental para mantener una apariencia joven y saludable. Evitar la depilación excesiva y utilizar productos fortalecedores puede ayudar a conservar su densidad natural, recomiendan expertos de Vogue.

Además, una buena alimentación, la hidratación adecuada y una rutina de cuidado constante favorecen unas cejas más fuertes y bonitas. Cuando las cejas están saludables, el maquillaje se integra mejor y el rostro luce más luminoso, fresco y rejuvenecido.