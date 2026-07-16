¡Sorpresa! Así celebraron el cumpleaños de Daniela en pleno reto de chocoflanes en MasterChef 24/7

Daniela se encuentra de cumpleaños mientras lucha por permanecer en la competencia de MasterChef 24/7 que cada vez tiene retos culinarios más exigentes: este 16 de julio, la cocinera -que nació en 1997- llegó a los años 29 años apapachada por el cariño de sus compañeros y de la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar, quien la sorprendió con un detalle muy emotivo... ¡y sabroso!

¿Qué sorpresa recibió Daniela por su cumpleaños en pleno reto delivery de MasterChef 24/7?

La mañana de este jueves, los cocineros llegaron a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para participar en un reto delivery por una noble causa : dirigidos por la experta repostera Lili Cuéllar, pusieron manos a la obra para elaborar 100 chocoflanes destinados a una casa de apoyo a migrantes.

Luego de la explicación y las instrucciones, la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar se dirigió a Daniela para demostrarle que ¡no olvidó su cumpleaños, de hecho hasta preparó algo especial para este día!

"También vamos a festejar a Dani: sé que no la pasaste muy bien hace unos días por un castigo, pero ayer dijiste que hoy era tu cumple y dije 'voy a aprovechar que tenemos clase el día de hoy', así que vas a agarrar tu galletita y te voy a pedir que pienses en un deseo", le dijo Lili Cuéllar a Daniela.

Todos los cocineros disfrutaron de una sabrosa galleta de zanahoria y le aplaudieron a Daniela, quien se dedicó un emotivo mensaje a sí misma para esta nueva vuelta al sol:

"Este nuevo año que sea excelente, que sea mejor que el pasado, que vengan nuevas experiencias, que confíe en que todo va a estar bien, que confíe en que soy una ch1ngon4 y que confíe en que puedo con esto, con más y con todo lo que venga", dijo Dani antes de apagar la velita.

El reto delivery de los chocoflanes continuó en medio de la concentración y tips de repostería por parte de la Chef Lili Cuéllar, quien se las arregló para que el cumpleaños de Daniela no pasara desapercibido... ¡muchas felicidades!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?