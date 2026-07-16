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¡Sorpresa! Así celebraron el cumpleaños de Daniela en pleno reto de chocoflanes en MasterChef 24/7

La cocinera celebró una fecha especial mientras lucha por su permanencia en el reality

Daniela recibe TIERNA sorpresa de cumpleaños luego del reto de chocoflanes.
Daniela se conmovió mucho cuando la Maestra Lili Cuéllar le regaló un plato con galletas hechas a mano. |ESPECIAL/TV AZTECA

Escrito por: Judith Martínez | DR

Daniela se encuentra de cumpleaños mientras lucha por permanecer en la competencia de MasterChef 24/7 que cada vez tiene retos culinarios más exigentes: este 16 de julio, la cocinera -que nació en 1997- llegó a los años 29 años apapachada por el cariño de sus compañeros y de la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar, quien la sorprendió con un detalle muy emotivo... ¡y sabroso!

¿Qué sorpresa recibió Daniela por su cumpleaños en pleno reto delivery de MasterChef 24/7?

La mañana de este jueves, los cocineros llegaron a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para participar en un reto delivery por una noble causa: dirigidos por la experta repostera Lili Cuéllar, pusieron manos a la obra para elaborar 100 chocoflanes destinados a una casa de apoyo a migrantes.

Luego de la explicación y las instrucciones, la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar se dirigió a Daniela para demostrarle que ¡no olvidó su cumpleaños, de hecho hasta preparó algo especial para este día!

"También vamos a festejar a Dani: sé que no la pasaste muy bien hace unos días por un castigo, pero ayer dijiste que hoy era tu cumple y dije 'voy a aprovechar que tenemos clase el día de hoy', así que vas a agarrar tu galletita y te voy a pedir que pienses en un deseo", le dijo Lili Cuéllar a Daniela.

Todos los cocineros disfrutaron de una sabrosa galleta de zanahoria y le aplaudieron a Daniela, quien se dedicó un emotivo mensaje a sí misma para esta nueva vuelta al sol:

"Este nuevo año que sea excelente, que sea mejor que el pasado, que vengan nuevas experiencias, que confíe en que todo va a estar bien, que confíe en que soy una ch1ngon4 y que confíe en que puedo con esto, con más y con todo lo que venga", dijo Dani antes de apagar la velita.

El reto delivery de los chocoflanes continuó en medio de la concentración y tips de repostería por parte de la Chef Lili Cuéllar, quien se las arregló para que el cumpleaños de Daniela no pasara desapercibido... ¡muchas felicidades!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

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