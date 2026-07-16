Manualidades de BTS: cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en el grupo K-Pop
Con unos cuantos materiales fáciles de conseguir puedes crear un lightstick inspirado en BTS que luce increíble, sin gastar lo que cuesta uno original. ¡Ahorra tiempo y dinero!
Si te encanta BTS y disfrutas hacer manualidades, esta idea es perfecta para ti. Aprovechando una esfera acrílica transparente y un mango hecho con una linterna o un tubo de cartón, puedes elaborar una versión decorativa inspirada en la famosa ARMY Bomb. El resultado es un accesorio ideal para decorar tu escritorio, una repisa o un rincón dedicado a tu colección del grupo.
Paso a paso para hacer el lightstick de BTS
Con un poco de paciencia y algunos detalles bien cuidados, conseguirás una pieza inspirada en el icónico lightstick de BTS. Lo mejor es que puedes personalizarla con acabados brillantes, luces LED o incluso agregar una base para exhibirla.
Materiales necesarios
- 1 esfera de plástico o acrílico transparente desarmable (tamaño mediano).
- 1 linterna pequeña o un cilindro de cartón resistente para el mango.
- Pintura acrílica negra y blanca.
- Foami (goma EVA) negro, preferentemente diamantado.
- Un pequeño trozo de foami rojo (opcional para detalles).
- Papel adhesivo transparente, mica o cartulina negra.
- Silicón caliente o pegamento universal.
- Tijeras o cúter.
- Barniz transparente (opcional).
Cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en BTS
- Prepara el mango. Pinta completamente de negro la linterna o el tubo de cartón. Si eliges cartón, aplica una capa de barniz o sellador para darle mayor resistencia y un acabado más uniforme.
- Adapta la esfera. Haz una pequeña abertura en la parte inferior de la esfera acrílica para que encaje perfectamente sobre el mango. Recorta poco a poco hasta obtener el tamaño adecuado y evitar que quede floja.
- Coloca el logo de BTS. Imprime o dibuja el logotipo de BTS y úsalo como plantilla para recortarlo en cartulina o foami negro. Pega el diseño en el interior de la esfera para que quede protegido y tenga un acabado más limpio.
- Agrega los detalles superiores. Recorta un pequeño círculo y unas tiras de foami negro para recrear la estructura característica de la parte superior de la ARMY Bomb. Pega cuidadosamente cada pieza para dar mayor realismo al diseño.
- Une todas las piezas. Fija la esfera al mango con silicón caliente o un pegamento resistente. Espera a que seque completamente antes de moverla para asegurar que la estructura quede firme.
- Personalízala a tu estilo. Si quieres darle un acabado más llamativo, puedes colocar una pequeña luz LED dentro de la esfera, añadir brillo con pintura metálica o decorar el mango con detalles inspirados en tu integrante favorito de BTS.