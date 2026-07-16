Manualidades de BTS: cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en el grupo K-Pop

Si te encanta BTS y disfrutas hacer manualidades, esta idea es perfecta para ti. Aprovechando una esfera acrílica transparente y un mango hecho con una linterna o un tubo de cartón, puedes elaborar una versión decorativa inspirada en la famosa ARMY Bomb. El resultado es un accesorio ideal para decorar tu escritorio, una repisa o un rincón dedicado a tu colección del grupo.

Paso a paso para hacer el lightstick de BTS

Con un poco de paciencia y algunos detalles bien cuidados, conseguirás una pieza inspirada en el icónico lightstick de BTS. Lo mejor es que puedes personalizarla con acabados brillantes, luces LED o incluso agregar una base para exhibirla.

Materiales necesarios

1 esfera de plástico o acrílico transparente desarmable (tamaño mediano).

1 linterna pequeña o un cilindro de cartón resistente para el mango.

Pintura acrílica negra y blanca.

Foami (goma EVA) negro, preferentemente diamantado.

Un pequeño trozo de foami rojo (opcional para detalles).

Papel adhesivo transparente, mica o cartulina negra.

Silicón caliente o pegamento universal.

Tijeras o cúter.

Barniz transparente (opcional).

Cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en BTS