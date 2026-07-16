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Manualidades de BTS: cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en el grupo K-Pop

Con unos cuantos materiales fáciles de conseguir puedes crear un lightstick inspirado en BTS que luce increíble, sin gastar lo que cuesta uno original. ¡Ahorra tiempo y dinero!

Manualidades de BTS: cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en el grupo
BTS lightstick|Pinterest

Escrito por: Melannie Alba | DR

Si te encanta BTS y disfrutas hacer manualidades, esta idea es perfecta para ti. Aprovechando una esfera acrílica transparente y un mango hecho con una linterna o un tubo de cartón, puedes elaborar una versión decorativa inspirada en la famosa ARMY Bomb. El resultado es un accesorio ideal para decorar tu escritorio, una repisa o un rincón dedicado a tu colección del grupo.

Paso a paso para hacer el lightstick de BTS

Con un poco de paciencia y algunos detalles bien cuidados, conseguirás una pieza inspirada en el icónico lightstick de BTS. Lo mejor es que puedes personalizarla con acabados brillantes, luces LED o incluso agregar una base para exhibirla.

Materiales necesarios

  • 1 esfera de plástico o acrílico transparente desarmable (tamaño mediano).
  • 1 linterna pequeña o un cilindro de cartón resistente para el mango.
  • Pintura acrílica negra y blanca.
  • Foami (goma EVA) negro, preferentemente diamantado.
  • Un pequeño trozo de foami rojo (opcional para detalles).
  • Papel adhesivo transparente, mica o cartulina negra.
  • Silicón caliente o pegamento universal.
  • Tijeras o cúter.
  • Barniz transparente (opcional).

Cómo hacer un lightstick decorativo inspirado en BTS

  1. Prepara el mango. Pinta completamente de negro la linterna o el tubo de cartón. Si eliges cartón, aplica una capa de barniz o sellador para darle mayor resistencia y un acabado más uniforme.
  2. Adapta la esfera. Haz una pequeña abertura en la parte inferior de la esfera acrílica para que encaje perfectamente sobre el mango. Recorta poco a poco hasta obtener el tamaño adecuado y evitar que quede floja.
  3. Coloca el logo de BTS. Imprime o dibuja el logotipo de BTS y úsalo como plantilla para recortarlo en cartulina o foami negro. Pega el diseño en el interior de la esfera para que quede protegido y tenga un acabado más limpio.
  4. Agrega los detalles superiores. Recorta un pequeño círculo y unas tiras de foami negro para recrear la estructura característica de la parte superior de la ARMY Bomb. Pega cuidadosamente cada pieza para dar mayor realismo al diseño.
  5. Une todas las piezas. Fija la esfera al mango con silicón caliente o un pegamento resistente. Espera a que seque completamente antes de moverla para asegurar que la estructura quede firme.
  6. Personalízala a tu estilo. Si quieres darle un acabado más llamativo, puedes colocar una pequeña luz LED dentro de la esfera, añadir brillo con pintura metálica o decorar el mango con detalles inspirados en tu integrante favorito de BTS.
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