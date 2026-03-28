Cómo lograr un efecto microblading con un lápiz de cejas en solo 5 pasos

En tiempos donde la naturalidad gana terreno en el mundo de la belleza, cada vez más personas buscan alternativas simples y accesibles para lograr cejas definidas sin recurrir a tratamientos invasivos. Dado que el microblading implica mantenimiento y una inversión considerable, muchos han apostado por la búsqueda de técnicas más prácticas para el día a día.

En este contexto, los expertos en maquillaje coinciden en que es posible recrear un efecto muy similar al del microblading utilizando únicamente un lápiz de cejas adecuado y una técnica precisa. La clave está en imitar el crecimiento natural del vello, respetando la forma del rostro y evitando acabados rígidos o artificiales.

¿Cómo pintar las cejas para lograr un efecto microblading en casa?

Para conseguir un acabado realista, los especialistas recomiendan seguir una técnica detallada que priorice la sutileza. Según la maquilladora profesional Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y referente global en diseño de cejas, la clave está en trabajar pelo a pelo, respetando la dirección natural y sin sobrecargar el trazo.



Cepillar las cejas hacia arriba: utiliza un goupillon para ver claramente los espacios despoblados. Dibujar trazos finos: con un lápiz de punta precisa, realiza pequeñas líneas imitando el vello, especialmente en zonas con menos densidad. Respetar la dirección natural: en el inicio de la ceja los trazos deben ser más verticales, mientras que en el arco y la cola se inclinan ligeramente. Difuminar suavemente: usa el cepillo para integrar el producto y evitar líneas marcadas. Fijar con gel transparente: esto ayuda a mantener la forma y aporta un acabado pulido pero natural.

Técnicas y consejos de expertos para un acabado natural en las cejas

Lograr un efecto realista no depende solo del producto, sino de la técnica y la elección del tono. Los maquilladores recomiendan optar por un color ligeramente más claro que el del vello natural para evitar endurecer la expresión.

Además, desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) destacan que este tipo de soluciones temporales son ideales para quienes tienen piel sensible o prefieren evitar procedimientos más invasivos. Esto se debe a que no alteran la piel ni requieren tiempo de recuperación.

Otro consejo clave es evitar rellenar la ceja como un bloque sólido. Las cejas hiperdefinidas ya no son tendencia. Ahora se busca un acabado más orgánico, con textura y movimiento”, explican desde Benefit Cosmetics, firma especializada en productos para cejas.