Adiós al microblading: la nueva técnica para tener cejas más definidas y naturales

Las cejas continúan siendo protagonistas en las rutinas de belleza, pero la tendencia ha cambiado: ya no se buscan trazos rígidos ni acabados excesivamente definidos. En 2026, la naturalidad es la clave. En ese camino surge una técnica que comienza a desplazar al popular microblading: el hairstroke.

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Se trata de una evolución dentro de la micropigmentación que apunta a resultados mucho más realistas, adaptados al rostro y prácticamente imperceptibles. Ideal para quienes desean mejorar la apariencia de sus cejas sin que se note la intervención. Así es como el hairstroke se posiciona como una de las técnicas más solicitadas en centros estéticos.

¿Qué es el hairstroke?: conoce la técnica de cejas hiperrealistas que reemplaza al microblading

El hairstroke es una técnica de micropigmentación avanzada que imita el crecimiento natural del vello pelo a pelo. A diferencia del microblading, donde los trazos suelen ser más uniformes, aquí cada línea se diseña de forma individual, respetando dirección, grosor e incluso pequeñas irregularidades propias de la ceja real.

También conocida como nano brows, machine hair strokes o cejas efecto 3D/6D, esta técnica se realiza con una máquina digital de alta precisión (similar a la del tatuaje, pero mucho más sutil) que permite controlar mejor la profundidad del pigmento. Así se logran acabados más finos y tridimensionales.

Otro punto diferencial es que no se realizan cortes en la piel, como ocurre con la cuchilla del microblading. Esto la convierte en una opción menos invasiva, con menor irritación y un proceso de recuperación más rápido. El resultado final es una ceja que no luce "dibujada", sino naturalmente definida y equilibrada según la estructura facial.

¿Cuáles son las ventajas del hairstroke y quiénes pueden aprovechar sus beneficios?

El hairstroke resulta especialmente favorecedor para personas con cejas poco pobladas, con huecos o que buscan corregir excesos de depilación del pasado. También es una excelente opción en pieles maduras, donde los acabados demasiado marcados pueden endurecer la expresión.

En cuanto a su duración, no es un procedimiento permanente. Generalmente, sus efectos se mantienen entre 8 y 12 meses, dependiendo del tipo de piel, la exposición al sol y los cuidados posteriores. En pieles grasas, suele comportarse mejor que el microblading, ya que el trazo tiende a difuminarse menos.

Tras el tratamiento, los especialistas recomiendan evitar la exposición directa al sol durante los primeros días, no manipular la zona mientras cicatriza y mantener una correcta hidratación siguiendo las indicaciones del profesional. También es clave evitar maquillaje o productos agresivos en el área tratada durante el proceso de recuperación.