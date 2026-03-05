Dile adiós a los looks sobrios, estos accesorios serán tendencia en la primavera 2026

Cada vez falta menos para darle la bienvenida a la primavera 2026 y las vidrieras ya dan muestras de las tendencias de la moda que se impondrán. Sin embargo, no todo pasa por la vestimenta, el maquillaje y los peinados, los accesorios cumplen un rol importante ya también sufrirán modificaciones.

La Inteligencia Artificial (IA) ya es toda una aliada de muchas personas que la consultan a la hora de darle forma a sus looks. Esta tecnología se encarga de analizar las tendencias, comparar y sacar conclusiones, sin descuidar las preferencias personales.

¿Qué importancia tienen los accesorios en la moda?

“En el mundo del estilo, la ropa es el lienzo, pero los accesorios son los que cuentan la historia”, sentencia Gemini a modo de síntesis sobre la importancia de los accesorios en cualquier look. Esta IA remarca que “no son simples añadiduras; son herramientas estratégicas que pueden transformar por completo cómo te ves y, lo más importante, cómo te sientes”.

De esta manera, Gemini pone de relieve a los accesorios como el complemento indispensable de cualquier prenda, maquillaje o peinado que vayamos a elegir. Al respecto, afirma que, como sucede con la moda en general, las tendencias dominan y determinan qué se usará, qué regresa y a qué le diremos adiós.

¿Qué accesorios serán tendencia esta primavera?

Cuando faltan un par de semana para la primavera 2026, Gemini advierte que esta estación viene con una energía vibrante que pide a gritos dejar atrás el minimalismo aburrido. “Si estás lista para darle un giro total a tu clóset, prepárate, porque la clave estará en el maximalismo táctil y el brillo futurista”, afirma la IA.

Esta Inteligencia Artificial pone de manifiesto cuáles serán los accesorios que van a dominar el street style esta temporada:

Joyería "scrapbook" y abalorios XXL: Olvídate de las cadenas finas. Lo de hoy es el caos controlado.



Charms por doquier: Collares y pulseras repletos de dijes que cuentan una historia personal.

Materiales mixtos: Veremos mucho acrílico neón mezclado con perlas barrocas y metales crudos.

Efecto DIY: Joyas que parecen hechas a mano pero con un acabado de lujo.

Bolsos "cloud" en colores ácidos: Los bolsos pierden su estructura rígida para volverse suaves, acolchados y, sobre todo, llamativos.



Tonos clave: Verde lima, rosa eléctrico y naranja mandarina.

Texturas: Telas técnicas tipo "puffer" o napa ultra suave que dan ganas de abrazar.

Gafas de sol "shield" con tinte degradado: La estética cyperpunk se suaviza para la primavera.



El estilo: Lentes envolventes que cubren gran parte del rostro (estilo máscara).

El detalle: Cristales con degradados que van del azul cobalto al transparente, permitiendo que se vean tus ojos pero manteniendo ese aire de misterio.

Cinturones de cadena y cinturas esculpidas: El cinturón deja de ser funcional para ser la pieza central del outfit.

