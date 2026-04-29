7 fondos de pantalla de “Rumi”, de las “KPop Demon Hunters”. ¿Cómo descargarlos gratis para tablet o celular?

El 'wallpaper' es una de las principales maneras de personalizar tu celular o tablet, de preferencia con una imagen que te haga feliz o uno de tus personajes favoritos. A continuación te compartimos algunos fondos de pantalla de "Rumi", de "KPop Demon Hunters", para descargar gratis en tus dispositivos.

Todos los personajes de "Las Guerreras KPop" se caracterizan por un extraordinario diseño y animación de primer nivel. "Rumi" es uno de los favoritos no solo por ser protagonista sino por sus colores distintivos y look.

Cómo descargar gratis fondos de pantalla de "Rumi", de "KPop Demon Hunters"

Existen plataformas como Pinterest donde puedes hallar imágenes que tienen el formato de fondo de pantalla y que puedes descargar gratis para tu celular o tablet. Puede tratarse de recortes pertenecientes a la película de "KPop Demon Hunters" u obras hechas por fans. Puedes ponerlas como fondo en tus dispositivos, siempre y cuando no las utilices para ningún otro fin para no transgredir ninguna propiedad intelectual.

1. Imagen de pantalla de "Rumi" con fondo rosa

Comenzamos la lista con una imagen que muestra a la integrante de "Huntrix" hasta la altura del pecho; el fondo, de color rosa y con estrellas, se complementa muy bien con el tono violeta del cabello.

2. Collage

En una sola imagen puedes recordar varios de los mejores momentos de "Rumi" durante la película de "Las Guerreras KPop". También está en versión 'kawaii' y las imágenes del collage se intercalan con el logo de las "Huntrix" y otros elementos delineados en neón.

3. Fondo de pantalla de "Rumi" en acción

En este fondo de pantalla para descargar, se retoma una de las escenas de acción donde nuestra protagonista combate demonios. La imagen está en formato horizontal.

4. Dualidad

En "KPop Demon Hunters", vemos a "Rumi" en su búsqueda de autoaceptación y una de sus principales características es la dualidad. Este increíble fondo de pantalla se retrata ese rasgo, mostrando las marcas que identifican su lado oscuro.

5. Fondo de pantalla de "Rumi", de "KPop Demon Hunters", con movimiento

Si tu dispositivo permite mostrar imágenes en movimiento como fondo de pantalla, te va a encantar esta opción con varios momentos destacados de "Rumi"; también tiene apariciones especiales de "Mira" y "Zoey".

6. "Rumi", ¿lacia?

|Crédito: Captura de Pinterest

Un fan subió esta imagen que muestra a "Rumi" con su característica melena morada completamente alaciada, en lugar de una trenza.

7. En azul neón

|Crédito: Captura de Pinterest

Finalizamos la lista con una imagen muy original lograda con IA, donde la icónica integrante de "Huntrix" aparece de perfil e iluminada en azul neón; sobre su piel brillan las marcas de demonio.