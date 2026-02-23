Dile adiós a los tonos neutros, estos colores serán tendencia en la primavera 2026

La Inteligencia Artificial (IA) afirma que la moda es como un organismo vivo que nunca deja de moverse. “Si te parece que cambia a una velocidad de vértigo, no es tu imaginación; es una mezcla de psicología, negocios y un toque de rebelión cultural”, remarca Gemini.

La aplicación desarrollada por Google intenta explicar así por qué las tendencias mutan a pasos agigantados y los cambios de estación, como la primavera que se avecina, se encuentran entre los principales motivos. Ahora, la mirada está puesta en los tonos neutros porque, según la IA, tienen los días contados.

La primavera llega con nuevas tendencias

A través de Gemini y otras aplicaciones de IA se puede investigar sobre las tendencias de moda que se impondrán en este 2026. En este punto, remarca que se vienen grandes cambios ya que la primavera “viene con una vibra que mezcla lo tecnológico con lo súper natural”, en cuanto a la moda.

En este punto, Gemini afirma que en la primavera 2026 hay que renovar el clóset con prendas que apunten a la comodidad, evitando las ajustadas y optando por materiales que respiren. En cuanto a los colores, afirma que hay que dejar de lado los que son “aburridos”.

¿Adiós a los tonos neutros?

“Parece que la primavera de 2026 viene dispuesta a enterrar el minimalismo beige y el gris ‘oficina’. Estamos entrando en una era de optimismo visual y mucha personalidad”, sentencia Gemini.

En este punto, la Inteligencia Artificial precisa que “si estás buscando renovar el armario o darle un giro a tu entorno”, estos son los colores que van a dominar la escena en esta primavera:

