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Los 5 perfumes que huelen a café con leche y serán tendencia este otoño

Los perfumes con acordes de café, vainilla, leche y caramelo ganan protagonismo en los meses más frescos. Estas 5 opciones recrean bebidas cremosas y dulces.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Los 5 perfumes que recuerdan al aroma de un café con leche y pueden convertirse en protagonistas del otoño 2026 combinan distintos matices gourmand, cremosos, dulces y tostados. Estos acordes cálidos destacan en los meses más frescos.

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Cuando bajan las temperaturas, el café se presenta como uno de los acordes más elegidos y distinguidos dentro de la perfumería gourmand. Conoce las fragancias que nunca pasan de moda y vuelven a dar que hablar.

¿Cuáles son los 5 perfumes con aroma a café con leche para usar este otoño 2026?

Según el portal especializado en perfumería Fragrantica, estas 5 fragancias ofrecen interpretaciones diferentes del universo del café para usar en este otoño 2026. Algunas se inclinan hacia el lado dulce y avainillado, mientras que otras presentan un aroma más tostado, intenso o combinado con flores.

  1. Freedom Musk Latte 41 de Kayali: es una de las alternativas que mejor encaja con la idea de un latte perfumado. Su composición gira alrededor de acordes cremosos y almizclados, con una sensación suave y envolvente.
  2. Vanilla Lace de Victoria's Secret: apuesta por un perfil mucho más dulce y cálido. La vainilla ocupa el centro de la experiencia olfativa y puede recordar a una preparación cremosa y azucarada.scripción de sus principales características olfativas.
  3. Blush Coffee de Zara: combina el concepto del café con una interpretación más fácil de llevar. Su perfil busca recrear el carácter cálido y reconfortante de la infusión y le agrega un acorde floral intenso de rosa.
  4. Ristretto Intense Café de Montale: es la opción para quienes prefieren que el café tenga mayor presencia. El concepto parte de un ristretto y combina ese acorde con facetas dulces y florales. 
  5. Replica Coffee Break de Maison Margiela: interpreta el café desde una perspectiva más suave. Combina el acorde cafetero con lavanda, leche y matices cremosos. 

¿Por qué los perfumes de café y vainilla son ideales para el otoño 2026?

Los acordes de café funcionan especialmente bien en otoño cuando se combinan con ingredientes dulces, cremosos y amaderados. La razón es que pueden aportar una sensación cálida y envolvente en los días más frescos. En verano pueden resultar invasivos o densos para llevar en la piel o ropa.

La perfumista y escritora especializada en fragancias Karen Gilbert ha explicado la importancia de las familias olfativas y de cómo los ingredientes se perciben en conjunto, algo fundamental al hablar de perfumes gourmand. En una fragancia, el café puede aparecer acompañado de vainilla, almizcles, flores, maderas o notas lácteas.

Cada combinación modifica por completo la impresión final. Para elegir entre estas opciones, puede ser útil pensar qué tipo de café se quiere llevar en la piel.

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