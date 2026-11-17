Estamos a pocos días de una fecha muy importante para muchos y estamos hablando del armado del árbol de Navidad, que se ha convertido en una tradición para las familias, ya que aguardarán este momento para poder estar todos juntos y colaborar con esto. No hay dudas que los adornos de plástico no pueden faltar y que se caracterizan por ser más duraderos que los demás, pero los expertos en decoración aseguran que quedarán en el olvido, ya que serán reemplazados por esta nueva tendencia.

Tal como lo mencionábamos, el árbol de Navidad es mucho más que un simple adorno, teniendo en cuenta que se trata de un elemento cargado de simbolismo, de historia, de tradición, de unión familiar y de fe. De acuerdo a las tradiciones, este elemento decorativo debe prepararse el 8 de diciembre que coincide con el Día de la Virgen y que se mantiene hasta el 6 de enero que es la llegada de Reyes Magos.

Si hay algo que se utiliza mucho para la decoración del árbol de Navidad son los adornos de plástico, que ofrecen múltiples ventajas, como una mayor seguridad debido a que son irrompibles, lo que evitará accidentes y los hace ideales para hogares con niños; son de alta durabilidad resistiendo a importantes caídas y son fáciles de manipular. Sin embargo, los especialistas en decoración aseguran que quedarán en el olvido porque hay una nueva tendencia.

¿Cuál es la nueva tendencia en decoración en los hogares?

Según los expertos en decoración, la nueva tendencia en la decoración navideña para poner en los muebles tiene que ver con un estilo más minimalista y estamos hablando de las casitas de cerámica y pueblos navideños en miniatura, lo que permitirá crear rincones festivos con una estética más cálida, elegante y moderna. A su vez, consiste en agrupar pequeñas construcciones decorativas, algunas con iluminación LED en su interior para formar así una escena navideña sobre un mueble.

¿Qué características tienen las casitas navideñas?

Por otro lado, lo que debemos decir de las casitas de cerámica en decoración para Navidad 2026 es que son versátiles, y pueden utilizarse individualmente o combinarse para crear una composición más elaborada; son ideales para ambientes minimalistas; en tanto que las construcciones beige, de madera y las terminaciones artesanales permitirán lograr una decoración más natural.