Cuando aparecen cucarachas en casa, una de las primeras reacciones suele ser tomar un insecticida en aerosol y rociar las zonas donde fueron encontradas. Sin embargo, esta práctica no necesariamente acaba con la plaga y puede provocar que los insectos se dispersen hacia otros espacios de la vivienda. De acuerdo con Ricardo Jiménez, biólogo experto en plagas, recurrir a insecticidas comunes dentro de las habitaciones puede ser contraproducente, ya que el olor y los componentes químicos pueden hacer que las cucarachas huyan hacia grietas, muebles, electrodomésticos o habitaciones cercanas.

¿Por qué el insecticida en aerosol no acaba con la plaga?

Aunque estos productos pueden matar a algunos ejemplares al entrar en contacto con ellos, no necesariamente llegan hasta el sitio donde permanece la colonia. Por eso, utilizarlos repetidamente puede dejar intacta buena parte de la infestación.



Las dispersa: al detectar el producto, las cucarachas pueden refugiarse en grietas, techos, muebles o habitaciones contiguas.

al detectar el producto, las cucarachas pueden refugiarse en grietas, techos, muebles o habitaciones contiguas. No elimina la colonia: el aerosol actúa principalmente sobre los ejemplares visibles, mientras que otros insectos y sus refugios permanecen intactos.

Los expertos en plagas coinciden: este es el error más común que no logra eliminar las cucarachas por completo|Canva

el aerosol actúa principalmente sobre los ejemplares visibles, mientras que otros insectos y sus refugios permanecen intactos. Puede favorecer la resistencia: el uso constante de determinados insecticidas puede contribuir a que algunas poblaciones desarrollen resistencia a sus componentes químicos.

Por esta razón, combatir únicamente a las cucarachas que aparecen a simple vista no garantiza que el problema desaparezca. La estrategia debe enfocarse también en los lugares donde se esconden y en cortar las condiciones que permiten que continúen reproduciéndose.

Estos métodos ayudan a combatir las cucarachas desde el origen

Para controlar una infestación es importante combinar distintas medidas y prestar atención a las zonas donde las cucarachas encuentran alimento, agua y refugio. Como te lo hemos compartido en el artículo Cómo eliminar las cucarachas pequeñas de los muebles de madera, estos ason algunos métodos que funciona:



Geles cebo: pueden colocarse en pequeñas cantidades en sitios estratégicos, como detrás del refrigerador o debajo del fregadero. Las cucarachas consumen el producto y pueden transportarlo hasta sus refugios, ayudando a afectar a otros ejemplares.

pueden colocarse en pequeñas cantidades en sitios estratégicos, como detrás del refrigerador o debajo del fregadero. Las cucarachas consumen el producto y pueden transportarlo hasta sus refugios, ayudando a afectar a otros ejemplares. Trampas adhesivas: permiten identificar cuáles son las zonas con mayor actividad y sirven para monitorear la presencia de estos insectos.

Los expertos en plagas coinciden: este es el error más común que no logra eliminar las cucarachas por completo|Canva

permiten identificar cuáles son las zonas con mayor actividad y sirven para monitorear la presencia de estos insectos. Tierra de diatomeas o ácido bórico: pueden utilizarse en cantidades muy pequeñas dentro de grietas y rendijas. Deben mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas y utilizarse siguiendo las indicaciones de seguridad correspondientes.

pueden utilizarse en cantidades muy pequeñas dentro de grietas y rendijas. Deben mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas y utilizarse siguiendo las indicaciones de seguridad correspondientes. Sellar grietas y controlar la humedad: reparar fugas, cubrir rendijas y mantener secas áreas como la cocina y el baño ayuda a eliminar condiciones que favorecen su presencia.

La clave, explica el especialista, no está únicamente en matar a la cucaracha que aparece, sino en atacar las condiciones que permiten que la plaga permanezca dentro de la vivienda. Si la infestación es abundante o continúa pese a estas medidas, lo más recomendable es acudir con un profesional de control de plagas.