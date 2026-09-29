Cómo eliminar las arañas de mi armario: 2 ideas que sí funcionan según los expertos

Quita los escondites y deja todo el espacio limpio. Si te han salido telarañas cuando estás buscando tu ropa y no sabes bien de dónde vienen, es muy probable que ya tengas arañas alojadas en alguno de los rincones del armario. Es por esto que lo mejor es hacer una limpieza profunda para tratar de identificar en qué parte armaron su escondite y eliminar estos espacios vacíos.

Tener el clóset bien ordenado es fundamental para que las arañas no se escondan en los rincones|Canva

Revisa muy bien las repisas altas que casi no tienen rotación y el piso que suele quedar más oscuro, como el que tiene puertas o un espejo empotrado, pues de acuerdo con datos de Sage Pest Control, son sus sitios favoritos. Pasa la aspiradora y retira cualquier telaraña, incluso si no ves insectos cerca. Si lo consideras necesario, puedes rociar un poco de insecticida, pero deberás dejar reposar el aroma antes de volver a guardar tus prendas para que no se impregnen del olor.

