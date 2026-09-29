Cómo eliminar las arañas de mi armario: 2 ideas que sí funcionan según los expertos
Terminar con las arañas pequeñas que se acumulan en los rincones del clóset no es nada complicado y puede hacerse sin recurrir a métodos extremos.
Las arañas pueden instalarse en el clóset por más ordenado que esté, pues buscan rincones oscuros para esconderse y las repisas que casi no se mueven son perfectos para este propósito. Sin embargo, esto no significa que debas resignarte a que estos insectos se acumulen en tu ropa, sino que existen trucos caseros infalibles para eliminar plagas y evitar que vuelvan a aparecer.
Trucos para eliminar las arañas de la casa: 2 ideas para que no se escondan en el clóset
Quita los escondites y deja todo el espacio limpio. Si te han salido telarañas cuando estás buscando tu ropa y no sabes bien de dónde vienen, es muy probable que ya tengas arañas alojadas en alguno de los rincones del armario. Es por esto que lo mejor es hacer una limpieza profunda para tratar de identificar en qué parte armaron su escondite y eliminar estos espacios vacíos.
Revisa muy bien las repisas altas que casi no tienen rotación y el piso que suele quedar más oscuro, como el que tiene puertas o un espejo empotrado, pues de acuerdo con datos de Sage Pest Control, son sus sitios favoritos. Pasa la aspiradora y retira cualquier telaraña, incluso si no ves insectos cerca. Si lo consideras necesario, puedes rociar un poco de insecticida, pero deberás dejar reposar el aroma antes de volver a guardar tus prendas para que no se impregnen del olor.
Coloca saquitos de cítricos para eliminar las arañas del armario. Una vez que el armario esté impecable y tengas certeza de que ya no hay insectos escondiéndose, lo único que deberás hacer es implementar un método casero para que las arañas no regresen a tu hogar. Para algo natural y que no sea riesgoso ni vaya a manchar tu ropa favorita, puedes hacer unos saquitos de tela que en el interior lleven cáscaras de limón y de naranja.
Esto funciona muy bien porque los aromas de cítricos tienen la capacidad de ahuyentar plagas y evitar que vuelvan a asentarse en un espacio, según explica un artículo de House Digest. Además, tienen la ventaja de que no dejarán las prendas oliendo extraño y se puede quitar en cuanto cumplan con su propósito.