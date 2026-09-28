Cómo eliminar las cucarachas pequeñas de los muebles de madera: 3 ideas que sí funcionan según los expertos

Las cucarachas pequeñas suelen ser un problema común en la casa, especialmente si tienes muebles de madera viejos. Para eliminarlos, debes deshacerte de la humedad, la oscuridad y el polvo, ya que es lo que las atrae a estos rincones de la casa. Con estas 3 ideas que sí funcionan, podrás arreglar este problema de una vez por todas.

Paso a paso para eliminar las cucarachas pequeñas de los muebles de madera

Antes de comenzar con los métodos caseros para eliminar las cucarachas pequeñas de los muebles de madera, debes asegurarte de que esté vacío y libre de polvo. Es recomendable hacerlo en el patio o en cualquier lugar exterior para evitar que los animales huyan a otro lugar de la casa. Sigue el paso a paso de cada uno de los trucos:

Elimina las cucarachas desde la raíz con estos métodos.|(ESPECIAL/CANVA)

1. Usa un cebo : hay productos que funcionan como cebo para cucarachas, en donde estos pequeños animales los comen y se los llevan a sus nidos, en donde actuará para eliminar el problema desde la raíz. Hay varias marcas y es muy sencillo de usar. Sin embargo, se recomienda evitar el uso de insecticida al mismo tiempo que este truco.

: hay productos que funcionan como cebo para cucarachas, en donde estos pequeños animales los comen y se los llevan a sus nidos, en donde actuará para eliminar el problema desde la raíz. Hay varias marcas y es muy sencillo de usar. Sin embargo, se recomienda evitar el uso de insecticida al mismo tiempo que este truco. Usa insecticida para cucarachas : una vez que limpies el mueble de madera, utiliza insecticida contra cucarachas específicamente formulados para esta especie. Colócalo en las esquinas, grietas o huecos en donde se puedan esconder. Deja respirar al mueble un par de horas y de nuevo instálalo en casa.

: una vez que limpies el mueble de madera, utiliza insecticida contra cucarachas específicamente formulados para esta especie. Colócalo en las esquinas, grietas o huecos en donde se puedan esconder. Deja respirar al mueble un par de horas y de nuevo instálalo en casa. Trampas adhesivas: funcionan para monitorear la infestación y reducir la población, evitando que se instalen en los muebles, según indica SeviPlagas.

¿Es peligroso tener cucarachas en casa?

Tener cucarachas en casa puede ser un peligro para las personas y animales que viven allí, debido a que recogen, portan y transmiten bacterias nocivas para la salud, como la salmonela, según expertos. Además, pueden depositar sus heces y huevos en la cocina, donde están los alimentos de uso diario.

¿Cómo evitar que aparezcan cucarachas en la casa?

Hay maneras de prevenir la aparición de cucarachas en la casa. Primero, es verificando que no haya plaga en los muebles con el método anterior mencionado. Luego, asegúrate de no derramar comida al piso y mantener la cocina limpia. Guarda la comida en recipientes herméticos, saca la basura con regularidad y mantén los electrodomésticos siempre limpios. Finalmente, evita que entren selllando las grietas y fisuras donde se puedan esconder.