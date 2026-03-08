Este es el lugar correcto donde debes colocar el Árbol de Jade para atraer dinero

Una de las plantas más lindas para tener en el interior es el Árbol de Jade o también llamado Crassula ovata. Es una especie resistente, bella y con una poderosa carga simbólica.

Hay creencias que marcan que manifiestan que sus hojas carnosas y redondeadas representan monedas de jade, lo que lo convierte en un amuleto vivo de prosperidad. Si tú quieres que tu planta pueda atraer la riqueza, pues debes ubicarla en un lugar correcto. Si está en el lugar incorrecto puede que se estanque la energía financiera.

¿Dónde se debe colocar el Árbol de Jade?

Por lo general el Árbol de Jade es colocado en la entrada principal o en pasillos oscuros. Sin embargo, las corrientes de aire directas y los cambios bruscos de temperatura propios de los accesos exteriores pueden debilitar la salud de la planta. Si tu planta está marchita o estresada pues difícilmente va a simbolizar el crecimiento económico.

El árbol en cuestión debe tener una conexión directa con la luz, pero sin sufrir el impacto agresivo del sol del mediodía. Lo recomendable es que se coloque en el sector sureste de la casa que es el sitio asociado con la riqueza.

La planta debe recibir una claridad suave que fomente su desarrollo constante. Este crecimiento sano y vigoroso se traduce, de manera simbólica, en una economía familiar que se mantiene robusta y en ascenso permanente a lo largo del tiempo.

Este árbol es muy poderoso.|Pexels

Los especialistas manifiestan que el Árbol de Jade se debe colocar en el comedor o directamente debajo de una ventana con buena ventilación. El comedor es considerado el corazón de la provisión del hogar, donde la familia se nutre y comparte, lo que refuerza la energía de gratitud y abundancia.

Por último, tenemos que mencionar que si lo colocas debajo de una ventana, tu planta va a recibir energía vital del exterior y la va a filtrar positivamente hacia el interior por lo que el flujo se va a mantener dinámico y nunca se detendrá.

