“Dame el mejor comienzo": Cinthia Aparicio rompe el silencio tras el anuncio de su divorcio de Alexis Ayala

Este jueves se dio a conocer que el actor Alexis Ayala se estaba divorciando de su aún esposa Cinthia Aparicio luego de tres años de matrimonio, siendo una de las noticias más impactantes del día pues desde hace tiempo se mostraban como una pareja feliz.

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Aunque en redes sociales compartían algunos detalles del día a día de lo que era su matrimonio, parece ser que la llama se apagó y ante esta noticia que le está dando la vuelta a México, la actriz de 33 años ha roto el silencio con un mensaje contundente y que sorprendió a todos sus seguidores.

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

Fue a través de redes sociales que Cinthia rompió el silencio y posteó un mensaje directo respecto a sus situación sentimental actual, donde se puede leer lo siguiente:

“Abril, ten un buen final.

Mayo, dame el mejor comienzo”.

Con esto dejó en claro que tras este mes de abril habrían llegado a su fin algunos ciclos en su vida y que seguirá su camino de la manera más positiva.

Además de este mensaje, la publicación fue acompañada de la canción “Start With Yourself” de The Chordline, misma que habla sobre el cambio personal, centrada en su evolución y crecimiento como individuo.

|Imagen tomada de las redes de Cinthia Aparicio (@cinthiaaparicio)

¿Por qué se separó Alexis Ayala de su esposa Cinthia Aparicio?

Esta noticia le dio la vuelta al país luego de que el actor de 60 años revelara en una entrevista que había sido Cinthia quien había tomado la decisión de poner fin a la relación, aunque este se mostró positivo y amoroso.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”.

