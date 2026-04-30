El mundo de la manicura es vasto, con cientos de diseños y acabados de uñas, pero hay unas que nunca pasan de moda y esas son las sencillas, las que se asimilan más a lo natural, debido a que te darán un look limpio y fresco, ideal para esta temporada de primavera-verano. Lo mejor de todo es que las podrás combinar con 3 outfits con short para el calor que se ven aesthetic para cualquier ocasión.

Este tipo de uñas apuestan por el minimalismo y la pulcritud, por lo que las ideales son las cortas, ya que son cómodas, duraderas y elegantes, según un artículo del portal Hola. Cabe destacar que estos modelos los puedes hacer tú misma, aunque también puedes acudir con una especialista para tener un mejor acabado. Estos son los 7 diseños de manicura estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute.

Los diseños de uñas sencillas

1. Estampado de flores: A las uñas sencillas puedes darles un acabado diferente, pero sin perder la esencia, y esa es la de agregar estampado floral, que le va bien a los diseños para esta temporada de primavera. Puedes elegir un tono nude o transparente.

5 diseños de uñas sencillas que dan un look limpio y fresco|Pinterest

2. Rojo clásico: Uno de los colores más atemporales y que se ven elegantes e imponentes. Cabe destacar que lucirán maravillosas y sencillas con una forma corta, pues aquí sí aplica la frase de menos es más.

5 diseños de uñas sencillas que dan un look limpio y fresco|Pinterest

3. Micro french: Un diseño moderno del french, ya que la punta es muy delgada. Puedes optar por el tradicional blanco, pero una opción es pintarla multicolor en tonos pastel, que están en tendencia durante esta primavera-verano para estar a la moda.

5 diseños de uñas sencillas que dan un look limpio y fresco|Pinterest

4. Lechosas: Las milky nails entran en esta categoría, ya que el diseño se ve limpio y elegante, pero lo mejor es que combina con todo. Puedes optar por un blanco lechoso, rosa suave o un durazno claro.

5 diseños de uñas sencillas que dan un look limpio y fresco|Pinterest

5: Nude: Uno de los diseños más minimalistas y que les quedan bien a todos los tonos de piel.