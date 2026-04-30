Revelan fotos del arresto del papá de Tito Double P, también tío de Peso Pluma

El periodista de espectáculos Javier Ceriani, dio a conocer unas fotos inéditas sobre el arresto de José Ramón Laija Serrano, mejor conocido como “El Coló”, su detención se dio en marzo de 2003, pero, en este posteo se revela que, es el papá del cantante de Corridos Tumbados Tito Double P y también tío de Peso Pluma, esta conexión entre los referentes de este género musical con la razón del por qué los detuvieron ha generado todo tipo de debate en las redes sociales.

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¿Quién es Tito Double P?

En los últimos años se ha vuelto popular el nombre de Tito Double P, quien responde al nombre de Jesús Roberto Laija García; además de ser un cantante también es compositor el cual nació el 18 de agosto de 1997, sus primeros años los vivió en Tepic, Nayarit y poco tiempo se fue a radicar a Culiacán Sinaloa.

Con el paso del tiempo, el cantante creció con la influencia musical de Culiacán, banda y corridos; sin embargo, en una entrevista que dio con Billboard, Tito reveló cómo fue su primera composición, y dijo que fue el encargo de uno de sus amigos; tras ver su potencial decidió escribir más temas, pero estas fueron privadas y no dejaba que las escuchara nadie hasta que llegó Peso Pluma, quien es su primo; por lo que, de acuerdo con las normas sociales en México, se podría decir que, sus padres son hermanos porque llevan el primer apellido que es Laija.

¿Quién es Peso Pluma?

El nombre completo de Peso Pluma es Hassan Emilio Kabande Kabande Laija, y es un cantante mexicano de Corridos Tumbados. Con el paso del tiempo ha alcanzado un ascenso rápido, e incluso ha tenido varios temas que pegaron a nivel internacional y logrado que se colocaran al top 100 billboard en abril del 2023.

Hassan Emilio Kabande Kabande Laija nació el 15 de junio de 1999 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde temprana edad se interesó por la música y cuando era adolescente aprendió a tocar la guitarra, en la actualidad es uno de los artistas más escuchados en plataformas musicales, tan sólo en el 2020 contaba con más de 30 millones de usuarios que consumían su música al mes.

